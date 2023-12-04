***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.12.2023 16:00
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Bahadır Kepenek 15.12.2023 tarihi itibarıyla Şirketimizden ayrılacak olup, yerine aynı tarihten geçerli olmak üzere Erdal Araç atanmıştır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221990
BIST
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16:557.939
En Düşük
|Değişim
|: -1,47%
|| -118,50
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.919
En Yüksek
8.112
16:5528,9286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0467
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
16:5531,2570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0425
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
16:551.888,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 14,18
|Açılış
|: 1.888,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler16:55
|CMBTN
|1.958,00
|76.180.969
|% 10,00
|
|OZSUB
|33,26
|126.108.650
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|370.758.357
|% 9,99
|
|GLCVY
|43,16
|68.632.380
|% 9,99
|
|EKOS
|39,92
|808.463.353
|% 9,97
|
|BTCIM
|160,20
|499.491.895
|% -10,00
|
|SAFKR
|30,78
|78.636.846
|% -10,00
|
|LIDER
|147,50
|345.358.456
|% -9,95
|
|EUYO
|13,13
|14.361.990
|% -9,95
|
|CASA
|106,00
|4.633.814
|% -9,94
|
|THYAO
|253,25
|5.386.383.032
|% -2,22
|
|ISCTR
|23,00
|5.324.521.318
|% 2,68
|
|YKBNK
|20,66
|4.096.163.596
|% 1,87
|
|AKBNK
|37,00
|3.872.574.480
|% 1,20
|
|BINHO
|343,00
|3.021.122.794
|% -1,22
|
|EKGYO
|7,49
|2.018.331.859
|% 1,49
|
|ISCTR
|23,00
|5.324.521.318
|% 2,68
|
|YKBNK
|20,66
|4.096.163.596
|% 1,87
|
|IHLAS
|1,18
|177.918.175
|% -3,28
|
|ODAS
|10,13
|1.243.071.795
|% -7,06
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9226
|28,9286
|% 0,16
|
|Euro
|31,2433
|31,2570
|% 0,14
|
|Sterlin
|36,3445
|36,5268
|% 0,24
|
|Frank
|32,9962
|33,1949
|% 0,40
|
|Riyal
|7,6914
|7,7300
|% 0,19
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,21
|24,24
|% 0,66
|
|Platin
|906,86
|908,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|954,95
|962,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,31
|76,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,29
|2.031,56
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:55
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17:09OTTO
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17:08YGYO
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17:07CANTE
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 19.10 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 210, 102 adet işlem