***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2024 18:32
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28 Nisan 2022 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen, Mersin fabrikasında mevcut CAC (Kalsiyum Alüminat Çimento) üretim kapasitesine ilave olarak yapılan yeni üretim tesisi yatırımı deneme üretimi ve test süreçleri tamamlanarak devreye alınmıştır.
Devreye alınan yeni CAC üretim tesisi ile Şirketimizin CAC klinkeri üretim kapasitesi yıllık 65 bin tondan 131 bin tona yükselmiş ve böylece global CAC pazarında Şirketimiz en büyük 3. üretici konumuna ulaşmıştır.
Başta yapı kimyasalları ve refrakter üretiminde ana girdi olarak kullanılan CAC ürününe ilişkin devreye alınan yeni üretim tesisi Şirketimizin ihracat pazarlarında büyüme ve katma değerli ürün gamını genişletme hedeflerine hizmet edecektir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249897
BIST
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17:599.242
En Düşük
|Değişim
|: 1,87%
|| 170,07
|Açılış
|: 9.114
|
|Önceki Kapanış
|: 9.072
|
9.113
En Yüksek
9.283
17:5930,7357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0076
|Açılış
|: 30,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8600
|
31,1615
En Düşük
30,4764
17:5933,1950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1812
|Açılış
|: 33,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,3926
En Düşük
32,8144
17:591.976,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,51
|Açılış
|: 1.976,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,92
|
1.996,92
En Düşük
1.953,26
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BSOKE
|13,75
|137.522.777
|% 10,00
|
|BNTAS
|14,09
|96.143.951
|% 9,99
|
|SELVA
|15,42
|109.149.825
|% 9,99
|
|KUVVA
|57,25
|7.051.511
|% 9,99
|
|HUBVC
|14,97
|80.233.796
|% 9,99
|
|PEKGY
|32,20
|262.583.341
|% -7,31
|
|KLGYO
|5,49
|923.955.260
|% -6,63
|
|MARBL
|24,00
|610.145.090
|% -6,47
|
|UFUK
|153,90
|12.925.361
|% -6,44
|
|RNPOL
|43,04
|171.096.797
|% -6,43
|
|THYAO
|284,00
|14.179.234.630
|% 0,53
|
|GUBRF
|211,30
|11.107.768.118
|% 2,67
|
|SASA
|44,16
|9.652.504.314
|% 9,96
|
|ISCTR
|27,70
|8.393.468.472
|% -0,43
|
|EREGL
|47,08
|6.909.983.714
|% 1,03
|
|EKGYO
|10,43
|3.252.202.266
|% 0,29
|
|ISCTR
|27,70
|8.393.468.472
|% -0,43
|
|ZOREN
|5,29
|1.251.676.748
|% 0,95
|
|QUAGR
|4,71
|1.099.188.803
|% 1,73
|
|SASA
|44,16
|9.652.504.314
|% 9,96
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7330
|30,7357
|% -0,02
|
|Euro
|33,1686
|33,1950
|% 0,55
|
|Sterlin
|38,5499
|38,7432
|% 0,12
|
|Frank
|34,7526
|34,9620
|% 0,53
|
|Riyal
|8,1752
|8,2162
|% -0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,81
|22,84
|% 0,66
|
|Platin
|897,64
|898,39
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,59
|954,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,80
|82,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.999,81
|2.000,18
|% 0,66
|