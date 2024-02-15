***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28 Nisan 2022 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen, Mersin fabrikasında mevcut CAC (Kalsiyum Alüminat Çimento) üretim kapasitesine ilave olarak yapılan yeni üretim tesisi yatırımı deneme üretimi ve test süreçleri tamamlanarak devreye alınmıştır.Devreye alınan yeni CAC üretim tesisi ile Şirketimizin CAC klinkeri üretim kapasitesi yıllık 65 bin tondan 131 bin tona yükselmiş ve böylece global CAC pazarında Şirketimiz en büyük 3. üretici konumuna ulaşmıştır.Başta yapı kimyasalları ve refrakter üretiminde ana girdi olarak kullanılan CAC ürününe ilişkin devreye alınan yeni üretim tesisi Şirketimizin ihracat pazarlarında büyüme ve katma değerli ürün gamını genişletme hedeflerine hizmet edecektir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249897BIST