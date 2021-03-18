***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSCMSA32112 ISIN kodlu kuponlu tahvilin 8.kupon ve anapara ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni TRSCMSA32112 ISIN kodlu kuponlu tahvilin 8.kupon ve anapara ödemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 18.03.2021Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,3061Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSCMSA32112Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 21.03.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 6,2168 24,9355 27,3681 9.325.199,98 Evet2 19.09.2019 18.09.2019 19.09.2019 6,7926 27,245 30,1602 10.188.899,98 Evet3 19.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 4,1363 16,5907 17,6527 6.204.449,98 Evet4 19.03.2020 18.03.2020 19.03.2020 2,9971 12,021 12,5747 4.495.649,97 Evet5 18.06.2020 17.06.2020 18.06.2020 2,8109 11,2745 11,7607 4.216.349,97 Evet6 17.09.2020 16.09.2020 17.09.2020 2,2119 8,8719 9,1717 3.317.849,98 Evet7 17.12.2020 16.12.2020 17.12.2020 3,3907 13,6001 14,3102 5.086.049,98 Evet8 18.03.2021 17.03.2021 18.03.2021 4,3061 17,2717 18,4241 6.459.149,98 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.03.2021 17.03.2021 18.03.2021 150.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRSCMSA32112 ISIN kodlu tahvilin 18.03.2021 tarihli nominal 150.000.000 TL tutarındaki ana para itfası ve sekizinci (son) kupon ödemesi 6.459.149,98 TL olarak gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919104BIST