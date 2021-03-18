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***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.03.2021 18:36



***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSCMSA32112 ISIN kodlu kuponlu tahvilin 8.kupon ve anapara ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni TRSCMSA32112 ISIN kodlu kuponlu tahvilin 8.kupon ve anapara ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 18.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,3061
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSCMSA32112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 21.03.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 6,2168 24,9355 27,3681 9.325.199,98 Evet
2 19.09.2019 18.09.2019 19.09.2019 6,7926 27,245 30,1602 10.188.899,98 Evet
3 19.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 4,1363 16,5907 17,6527 6.204.449,98 Evet
4 19.03.2020 18.03.2020 19.03.2020 2,9971 12,021 12,5747 4.495.649,97 Evet
5 18.06.2020 17.06.2020 18.06.2020 2,8109 11,2745 11,7607 4.216.349,97 Evet
6 17.09.2020 16.09.2020 17.09.2020 2,2119 8,8719 9,1717 3.317.849,98 Evet
7 17.12.2020 16.12.2020 17.12.2020 3,3907 13,6001 14,3102 5.086.049,98 Evet
8 18.03.2021 17.03.2021 18.03.2021 4,3061 17,2717 18,4241 6.459.149,98 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.03.2021 17.03.2021 18.03.2021 150.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSCMSA32112 ISIN kodlu tahvilin 18.03.2021 tarihli nominal 150.000.000 TL tutarındaki ana para itfası ve sekizinci (son) kupon ödemesi 6.459.149,98 TL olarak gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919104


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