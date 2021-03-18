***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.03.2021 18:37
15.12.2021 16.12.2021
4 25.03.2022 24.03.2022 25.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizce 100.000.000 TL nominal değerli, 372 gün vadeli, değişken faizli ve TLREF referans faiz oranına endeksli TRSCMSA32211 ISIN kodlu tahvilin nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır. İhracın valör tarihi 18.03.2021, itfa tarihi ise 25.03.2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919106
BIST
18:051.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -11,18
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.548
18:057,3027
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -0,1927
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
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7,5644
En Düşük
7,2859
18:058,7257
En Yüksek
|Değişim
|: -2,94%
|| -0,2645
|Açılış
|: 8,8000
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|Önceki Kapanış
|: 8,9450
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9,0489
En Düşük
8,7054
18:05406,68
En Yüksek
|Değişim
|: -3,30%
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|Açılış
|: 406,68
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|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
405,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|31,02
|7.493.091
|% 10,00
|
|CLEBI
|330,00
|215.476.778
|% 10,00
|
|ERBOS
|68,85
|103.133.701
|% 9,98
|
|BLCYT
|11,46
|66.202.439
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|54.297.837
|% 9,97
|
|UZERB
|56,70
|821.123
|% -10,00
|
|VAKKO
|15,84
|35.943.219
|% -10,00
|
|SANKO
|14,39
|169.671.321
|% -9,95
|
|YBTAS
|16.500,00
|286.789
|% -7,82
|
|FROTO
|212,00
|2.573.669.491
|% -7,50
|
|GARAN
|9,04
|3.576.240.045
|% 3,31
|
|FROTO
|212,00
|2.573.669.491
|% -7,50
|
|ODAS
|4,02
|1.491.470.368
|% 7,77
|
|THYAO
|13,94
|1.337.789.701
|% -4,19
|
|KRDMD
|7,59
|1.070.445.923
|% -0,26
|
|GARAN
|9,04
|3.576.240.045
|% 3,31
|
|ODAS
|4,02
|1.491.470.368
|% 7,77
|
|EKGYO
|2,17
|678.918.212
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,75
|827.091.018
|% 2,23
|
|TSKB
|1,70
|318.993.249
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2978
|7,3027
|% -2,57
|
|Euro
|8,7133
|8,7257
|% -2,94
|
|Sterlin
|10,1422
|10,1930
|% -2,79
|
|Frank
|7,8284
|7,8756
|% -3,23
|
|Riyal
|1,9411
|1,9509
|% -2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|-13,46
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-14,11
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
|
|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,08
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,19
|
|B. Petrol
|64,54
|64,54
|-3,46
|