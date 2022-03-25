***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSCMSA32211 ISIN kodlu kuponlu tahvilin 4.kupon ve anapara ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 4.kupon ve anapara ödemesinin yapılmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.04.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 25.03.2022Vade (Gün Sayısı) 372Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,3640Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSCMSA32211Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 18.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 17.06.2021 16.06.2021 17.06.2021 5,2211 20,9418 22,6462 5.221.100 Evet2 16.09.2021 15.09.2021 16.09.2021 5,224 20,9534 22,6598 5.224.000 Evet3 16.12.2021 15.12.2021 16.12.2021 4,6541 18,6675 20,0168 4.654.100 Evet4 25.03.2022 24.03.2022 25.03.2022 4,364 16,0895 17,0561 4.364.000 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.03.2022 24.03.2022 25.03.2022 100.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRSCMSA32211 ISIN kodlu tahvilin 25.03.2022 tarihli nominal 100.000.000 TL tutarındaki ana para itfası ve dördüncü (son) kupon ödemesi 4.364.000.- TL olarak gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013244BIST