***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.03.2022 19:26
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSCMSA32211 ISIN kodlu kuponlu tahvilin 4.kupon ve anapara ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 4.kupon ve anapara ödemesinin yapılması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.04.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 25.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 372
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,3640
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSCMSA32211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 18.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.06.2021 16.06.2021 17.06.2021 5,2211 20,9418 22,6462 5.221.100 Evet
2 16.09.2021 15.09.2021 16.09.2021 5,224 20,9534 22,6598 5.224.000 Evet
3 16.12.2021 15.12.2021 16.12.2021 4,6541 18,6675 20,0168 4.654.100 Evet
4 25.03.2022 24.03.2022 25.03.2022 4,364 16,0895 17,0561 4.364.000 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.03.2022 24.03.2022 25.03.2022 100.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSCMSA32211 ISIN kodlu tahvilin 25.03.2022 tarihli nominal 100.000.000 TL tutarındaki ana para itfası ve dördüncü (son) kupon ödemesi 4.364.000.- TL olarak gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013244
BIST