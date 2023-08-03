***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.07.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 350.000.000Mevcut Sermaye (TL) 135.084.442Ulaşılacak Sermaye (TL) 945.591.094Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviCIMSA, TRACIMSA91F9 135.084.442 810.506.652,000 600,00000 CIMSA, TRACIMSA91F9 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 135.084.442 810.506.652,000 600,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 810.506.652Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 03.08.2023SPK Başvuru Tarihi 03.08.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 28.07.2023 tarihli özel durum açıklamasında Yönetim Kurulumuzun 28.07.2023 tarihli toplantısında, Şirketimizin 135.084.442 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 810.506.652 TL nominal değerde ve %600 oranında bedelsiz artırılarak 945.591.094 TL'ye çıkarılmasına karar verildiği kamuya duyurulmuştu.Bu kapsamda, Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenen mali tablolardaki Diğer Sermaye Yedekleri hesabında yer alan gayrimenkul satış kazancı fonlarından, sermaye piyasası mevzuatına göre TMS/TFRS'ye uygun hazırlanan finansal tablolarda ise Geçmiş Yıllar Karları hesabından karşılanmak suretiyle, 810.506.652 TL tutarındaki iç kaynaklar 02.08.2023 tarihinde Sermaye hesabına aktarılmış olup, artırılan sermayeyi temsil eden payların ihracına ilişkin ihraç belgesi ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesine ilişkin tadil tasarısına gerekli izin ve onayların alınması amacıyla bugün (03.08.2023) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180378BIST