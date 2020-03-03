***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.03.2020 14:47
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÜLKÜ ÖZCAN GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YARDIMCISI(BEYAZ ÇİMENTO VE ÖZEL ÜRÜNLER SATIŞ PAZARLAMA) AFYON ÇİMENTO SAN.T.A.Ş.YÖNETİM KURUL ÜYESİ
VECİH YILMAZ FİNANS VE MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
BAHADIR KEPENEK TEDARİK ZİNCİRİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici SATINALMA GRUP MÜDÜRÜ
CANER TÜRKYENER TEKNİK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (HAZIR BETON) - GRİ ÇİMENTO İÇ ANADOLU BÖLGE SATIŞ DİREKTÖRÜ (KAYSERİ, NİĞDE)
TUĞBA ÇÖRTELEKOĞLU İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
FEHMİ MURAT DERİCİOĞLU DİJİTAL TEKNOLİJİLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
ONUR YAZGAN BEYAZ ÇİMENTO PAZARLAMA VE SATIŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici ENTEGRASYON YÖNETİM OFİSİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
FATİH ALAGAÇ FABRİKA MÜDÜRÜ-ESKİŞEHİR Yönetici OPERASYON MÜDÜRÜ-ESKİŞEHİR
MEHMET EMİN KALINAĞAÇ FABRİKA MÜDÜRÜ-MERSİN Yönetici OPERASYON MÜDÜRÜ-MERSİN / FABRİKA MÜDÜRÜ-KAYSERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823907
BIST
17:45110.406
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 3.095,87
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.582
En Düşük
108.881
17:456,1563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0039
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1338
17:456,8511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0090
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8250
17:45317,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 3,24
|Açılış
|: 317,25
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,62
|34.252.837
|% 19,83
|
|TKNSA
|8,05
|157.129.850
|% 19,61
|
|CRFSA
|6,75
|49.042.523
|% 17,80
|
|DAGHL
|3,39
|1.365.046
|% 14,92
|
|SONME
|6,11
|5.596.985
|% 14,85
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|GYHOL
|21,70
|12.677.443
|% -5,49
|
|SAMAT
|2,40
|9.564.352
|% -4,76
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|ASELS
|30,20
|1.428.063.547
|% 6,94
|
|THYAO
|12,12
|1.095.996.861
|% 2,71
|
|GARAN
|10,05
|606.639.699
|% 5,02
|
|ODAS
|2,16
|367.074.406
|% 5,37
|
|HALKB
|6,45
|364.235.382
|% 6,09
|
|KARSN
|1,91
|359.627.530
|% -3,05
|
|IHLGM
|1,37
|235.312.003
|% 7,03
|
|ODAS
|2,16
|367.074.406
|% 5,37
|
|YKBNK
|2,53
|352.803.697
|% 5,86
|
|IHYAY
|1,16
|164.445.186
|% 8,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8424
|7,8817
|% 0,02
|
|Frank
|6,4006
|6,4391
|% 0,19
|
|Riyal
|1,6344
|1,6426
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.606
|1.606
|20,13
|
|Altın Gr.
|317
|317
|3,17
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,91
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|0,03
|
|B. Petrol
|52,74
|52,74
|0,84
|
Seans Raporu
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