***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.09.2020 18:45
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
UMUT ZENAR GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici
VECİH YILMAZ FİNANS VE MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
BAHADIR KEPENEK TEDARİK ZİNCİRİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici SATINALMA GRUP MÜDÜRÜ
CANER TÜRKYENER TEKNİK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (HAZIR BETON) - GRİ ÇİMENTO İÇ ANADOLU BÖLGE SATIŞ DİREKTÖRÜ (KAYSERİ, NİĞDE)
TUĞBA ÇÖRTELEKOĞLU İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
FEHMİ MURAT DERİCİOĞLU DİJİTAL TEKNOLİJİLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
ONUR YAZGAN BEYAZ ÇİMENTO PAZARLAMA VE SATIŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici ENTEGRASYON YÖNETİM OFİSİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
LEVENT AKPULAT GRİ ÇİMENTO PAZARLAMA VE SATIŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
FATİH ALAGAÇ FABRİKA MÜDÜRÜ-ESKİŞEHİR Yönetici OPERASYON MÜDÜRÜ-ESKİŞEHİR
MEHMET EMİN KALINAĞAÇ FABRİKA MÜDÜRÜ-MERSİN Yönetici OPERASYON MÜDÜRÜ-MERSİN / FABRİKA MÜDÜRÜ-KAYSERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873030
BIST
18:051.084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,28
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.080
18:057,3856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0180
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3946
En Düşük
7,3588
18:058,7409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0369
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7305
18:05461,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -5,49
|Açılış
|: 461,19
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
460,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|3,41
|810.586.756
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.608.142
|% 10,00
|
|FENER
|31,02
|689.859.411
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|1.004.437
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|731.854
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.646.507
|% -10,00
|
|OZBAL
|6,59
|156.456.304
|% -9,97
|
|DOGUB
|4,26
|101.508.619
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|809.450
|% -9,93
|
|SANFM
|6,13
|29.820.174
|% -8,37
|
|SISE
|6,16
|1.057.914.917
|% -0,65
|
|BJKAS
|3,41
|810.586.756
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,48
|752.420.474
|% 9,78
|
|GARAN
|6,85
|723.017.278
|% -0,58
|
|TSPOR
|5,53
|722.497.056
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,77
|445.599.002
|% 0,57
|
|BJKAS
|3,41
|810.586.756
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,48
|752.420.474
|% 9,78
|
|SISE
|6,16
|1.057.914.917
|% -0,65
|
|PETKM
|3,95
|675.392.482
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3819
|7,3857
|% 0,25
|
|Euro
|8,7330
|8,7399
|% -0,43
|
|Sterlin
|9,7965
|9,8456
|% -0,31
|
|Frank
|8,0710
|8,1197
|% 0,07
|
|Riyal
|1,9624
|1,9723
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|-26,89
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-5,94
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-32,00
|
|Tam
|3.054
|3.131
|-32,03
|
|Yarım
|1.476
|1.515
|-15,49
|
|Çeyrek
|740
|757
|-7,75
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,44
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|-0,17
|
|B. Petrol
|44,60
|44,60
|-0,98
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56SEKUR
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 8.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 430, 914 adet işlem
-
17:54ULUSE
Yüzde 4.61 oranında artışla 42.70 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 995 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, TTKOM, TCELL
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 27 kaybederek (% -0.03 ) 997
-
17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KUYAS, FRIGO, YONGA, BALAT, ALMAD, VAKKO, MEGAP, MEGAP, TEKTU, TKURU