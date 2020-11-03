***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.11.2020 09:22
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
UMUT ZENAR GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici
VECİH YILMAZ FİNANS VE MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
BAHADIR KEPENEK TEDARİK ZİNCİRİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici SATINALMA GRUP MÜDÜRÜ
MEMET METİN ÇALIŞKAN TEKNİK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
TUĞBA ÇÖRTELEKOĞLU İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
ONUR YAZGAN BEYAZ ÇİMENTO PAZARLAMA VE SATIŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici ENTEGRASYON YÖNETİM OFİSİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
FATİH ALAGAÇ FABRİKA MÜDÜRÜ-ESKİŞEHİR Yönetici OPERASYON MÜDÜRÜ-ESKİŞEHİR
MEHMET EMİN KALINAĞAÇ FABRİKA MÜDÜRÜ-MERSİN Yönetici OPERASYON MÜDÜRÜ-MERSİN / FABRİKA MÜDÜRÜ-KAYSERİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885551
BIST
10:351.140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 6,30
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.141
En Düşük
1.133
10:358,4543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0142
|Açılış
|: 8,4460
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4564
En Düşük
8,4096
10:359,8723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0490
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,8723
En Düşük
9,7754
10:35513,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,00
|Açılış
|: 513,37
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
514,87
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler10:35
|BALAT
|7,59
|239.548
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|1.496.720
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|498.948
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|62.410
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,55
|61.232
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|79.401
|% -10,00
|
|BURVA
|64,40
|587.135
|% -9,99
|
|ARTI
|5,92
|133.851
|% -9,89
|
|ATSYH
|4,94
|610.204
|% -9,85
|
|KRDMD
|3,34
|297.702.239
|% -2,05
|
|TSKB
|2,37
|281.659.112
|% -7,06
|
|PETKM
|4,24
|276.272.923
|% 3,41
|
|ODAS
|3,29
|261.772.353
|% 3,13
|
|GARAN
|6,66
|215.102.708
|% 0,76
|
|TSKB
|2,37
|281.659.112
|% -7,06
|
|KRDMD
|3,34
|297.702.239
|% -2,05
|
|ODAS
|3,29
|261.772.353
|% 3,13
|
|YKBNK
|2,24
|155.359.141
|% 2,28
|
|PETKM
|4,24
|276.272.923
|% 3,41
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4519
|8,4543
|% 0,17
|
|Euro
|9,8623
|9,8723
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,8968
|10,9514
|% 0,26
|
|Frank
|9,1702
|9,2255
|% 0,30
|
|Riyal
|2,2471
|2,2583
|% 0,14
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|-6,99
|
|Altın Gr.
|513
|513
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|60,00
|
|Tam
|3.383
|3.467
|51,34
|
|Yarım
|1.635
|1.677
|24,84
|
|Çeyrek
|820
|839
|12,42
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,98
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|38,80
|38,80
|-0,17
|
Seans Raporu
10:35
daha fazla
-
10:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, KRDMD, PGSUS
-
10:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, YKBNK, TUPRS
-
10:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 89 artarak (% 0.38 ) 1, 024
-
10:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKFN, CEOEM, PKENT, EUYO, EUKYO, BRKO, MEGAP, MEGAP, ETYAT, VANGD
-
10:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UZERB, AVHOL, ATSYH, KERVN, BURVA, EMNIS, ARTI