***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.01.2021 10:48
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
UMUT ZENAR GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici
VECİH YILMAZ FİNANS VE MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
BAHADIR KEPENEK TEDARİK ZİNCİRİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici SATINALMA GRUP MÜDÜRÜ
MEMET METİN ÇALIŞKAN İŞLETMELER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
TUĞBA ÇÖRTELEKOĞLU İNSAN KAYNAKLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
ONUR YAZGAN BEYAZ ÇİMENTO PAZARLAMA VE SATIŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici ENTEGRASYON YÖNETİM OFİSİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901463
BIST
11:121.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,15
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.545
11:127,4599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0243
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4858
En Düşük
7,4190
11:129,0716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0279
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1032
En Düşük
9,0349
11:12446,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,13
|Açılış
|: 446,12
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
446,44
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler11:10
|TACTR
|13,88
|1.731.835
|% 9,98
|
|EMNIS
|42,34
|456.552
|% 9,97
|
|TLMAN
|45,28
|27.967.740
|% 9,96
|
|EPLAS
|36,42
|1.876.723
|% 9,96
|
|MZHLD
|37,12
|72.013
|% 9,95
|
|SNKRN
|22,94
|1.035.649
|% -9,97
|
|UMPAS
|3,30
|147.837
|% -9,84
|
|LUKSK
|35,32
|3.756.452
|% -9,20
|
|DIRIT
|3,74
|1.602.545
|% -8,78
|
|GRNYO
|3,63
|9.986.094
|% -7,63
|
|SISE
|7,47
|622.723.058
|% 2,33
|
|GARAN
|10,60
|455.542.302
|% 0,95
|
|KOZAL
|121,80
|368.257.417
|% 1,42
|
|KARSN
|3,82
|361.663.514
|% 3,24
|
|FENER
|42,04
|307.384.844
|% 3,44
|
|TSKB
|1,87
|255.269.205
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,50
|256.427.948
|% -0,40
|
|SKBNK
|1,64
|157.261.269
|% 0,61
|
|KARSN
|3,82
|361.663.514
|% 3,24
|
|SISE
|7,47
|622.723.058
|% 2,33
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4548
|7,4563
|% -0,37
|
|Euro
|9,0633
|9,0705
|% -0,32
|
|Sterlin
|10,0686
|10,1191
|% -0,21
|
|Frank
|8,3394
|8,3896
|% -0,44
|
|Riyal
|1,9804
|1,9904
|% -0,42
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|12,21
|
|Altın Gr.
|446
|446
|1,62
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,38
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,10
|
|B. Petrol
|56,12
|56,12
|0,46
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:24CIMSA
Yüzde 4.04 oranında artışla 20.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 443, 566 adet işlem
-
11:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, MGROS, KRDMD
-
11:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, SISE, DOHOL
-
11:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 13 artarak (% 0.59 ) 1, 383
-
11:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, ARTI, EPLAS, TACTR, TLMAN, IZFAS, BTCIM, SUMAS, SILVR, EMNIS