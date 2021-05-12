***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviBURAK TURGUT ORHUN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 12.05.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş YAPI MALZEMELERİ GRUP BAŞKANI Evet Bağımsız Üye DeğilHAKAN TİMUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 01.04.2019 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.İNSAN KAYNAKLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GRUP BAŞKANI Evet Bağımsız Üye DeğilGÖKHAN EYİGÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.05.2021 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. STRATEJİ VE İŞ GELİŞTİRME GRUP BAŞKANI Evet Bağımsız Üye DeğilNESLİHAN DÖNGEL ÖZLEM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.03.2021 İcrada Görevli Değil HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. PLANLAMA, RAPORLAMA VE FİNANSMAN DİREKTÖRÜ Evet Bağımsız Üye DeğilFATMA DİLEK YARDIM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912482 Değerlendirildi Hayır KUR.YÖN.K.ÜYESİ-RİSKİN ERK.SAPT.K.BŞK.-DENETİMDEN SOR.K.BŞK.YETİK KADRİ MERT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912482 Değerlendirildi Hayır KUR.YÖN.K.BAŞKANI-RİSKİN ERK.SAPT.K.ÜYESİ-DENETİMDEN SOR.K.ÜYESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936397BIST