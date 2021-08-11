***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.08.2021 12:02
Üst Düzey Yönetici
VECİH YILMAZ FİNANS VE MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
BAHADIR KEPENEK TEDARİK ZİNCİRİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici SATINALMA GRUP MÜDÜRÜ
MEMET METİN ÇALIŞKAN İŞLETMELER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
TUĞBA ÇÖRTELEKOĞLU İNSAN KAYNAKLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
ONUR YAZGAN BEYAZ ÇİMENTO PAZARLAMA VE SATIŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici ENTEGRASYON YÖNETİM OFİSİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
BARIŞ KARAHÜSEYİN GRİ ÇİMENTO PAZARLAMA VE SATIŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957228
BIST
17:211.418
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -19,83
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.415
17:218,6566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0580
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
17:2110,1657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0720
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
17:21485,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 8,20
|Açılış
|: 485,76
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,08
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler17:19
|MARKA
|5,06
|3.119.556
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.370.207
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|19.931.709
|% 9,98
|
|VKING
|6,29
|13.113.304
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|252.687.992
|% 9,93
|
|KTSKR
|38,58
|97.700.592
|% -9,99
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.622.421
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,63
|372.492
|% -9,93
|
|ALMAD
|1,56
|694.963
|% -8,77
|
|KRDMD
|8,04
|1.863.052.266
|% 0,37
|
|GARAN
|9,09
|1.265.972.035
|% -0,22
|
|SISE
|8,35
|1.064.250.443
|% -0,48
|
|EREGL
|19,20
|1.024.620.653
|% -2,59
|
|GENIL
|16,40
|932.476.674
|% 4,26
|
|KRDMD
|8,04
|1.863.052.266
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,43
|412.995.716
|% -2,41
|
|GARAN
|9,09
|1.265.972.035
|% -0,22
|
|SISE
|8,35
|1.064.250.443
|% -0,48
|
|EKGYO
|1,84
|230.135.032
|% -0,54
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6538
|8,6603
|% 0,72
|
|Euro
|10,1297
|10,1687
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,9660
|12,0260
|% 0,97
|
|Frank
|9,3624
|9,4188
|% 1,00
|
|Riyal
|2,3028
|2,3143
|% 0,84
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|13,42
|
|Altın Gr.
|485
|485
|7,63
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.266
|48,00
|
|Tam
|3.207
|3.287
|52,48
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|25,38
|
|Çeyrek
|777
|795
|12,69
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,07
|
|B. Petrol
|69,72
|69,72
|-0,91
|
Seans Raporu
17:19
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17:33PENGD
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 027, 816 adet işlem
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17:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 31 kaybederek (% -1.28 ) 1, 254
-
17:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KARYE, KLKIM, MARKA, VKING, DERIM, DENGE, DAGI, SELGD
-
17:30
Tabandan işlem gören hisse senetleri : RODRG, IDGYO, KTSKR
-
17:30
BRYAT, DERIM, MIPAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında