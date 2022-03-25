***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoVECİH YILMAZ YATIRIMCI İLİŞKİLRİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (FİNANS VE MALİ İŞLER) 26.06.2019 0(216)554 70 10 v.yilmaz@cimsa.com.tr SPF DÜZEY 3 LİSANSI - KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 904103-700593ÖZGE ÖZCAN FİNANSAL PLANLAMA VE ANALİZ MÜDÜRÜ 18.02.2019 0(216)554 70 64 o.ozcan@cimsa.com.trTUNCAY KERTİŞ GENEL MALİ İŞLER VE HİSSEDAR İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 18.02.2019 0(216)554 70 73 t.kertis@cimsa.com.tr SPF DÜZEY 3 LİSANSI - KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 214054-702086Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviBURAK TURGUT ORHUN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 12.05.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş YAPI MALZEMELERİ GRUP BAŞKANI Evet Bağımsız Üye DeğilGÖKHAN EYİGÜN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 12.05.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. GENEL SEKRETER VE STRATEJİ VE İŞ GELİŞTİRME GRUP BAŞKANI Evet Bağımsız Üye DeğilŞERAFETTİN KARAKIŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.02.2022 İcrada Görevli Değil HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. MALİ İŞLER, MUHASEBE VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM BAŞKANI Evet Bağımsız Üye DeğilSEVAL KOR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 25.03.2022 İcrada Görevli Değil HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. DİREKTÖR İNSAN KAYNAKLARI Evet Bağımsız Üye DeğilFATMA DİLEK YARDIM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912482 Değerlendirildi Hayır KUR.YÖN.K.ÜYESİ-RİSKİN ERK.SAPT.K.BŞK.-DENETİMDEN SOR.K.BŞK.YETİK KADRİ MERT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912482 Değerlendirildi Hayır KUR.YÖN.K.BAŞKANI-RİSKİN ERK.SAPT.K.ÜYESİ-DENETİMDEN SOR.K.ÜYESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013288BIST