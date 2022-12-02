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***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.12.2022 20:13
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
MUSTAFA AYDIN YATIRIMCI İLİŞKİLRİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ 02.12.2022 0(216)554 70 16 m.aydin@cimsa.com.tr SPF DÜZEY 3 LİSANSI - KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 206849-701126
ÖZGE ÖZCAN FİNANSAL PLANLAMA, ANALİZ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ GRUP MÜDÜRÜ 18.02.2019 0(216)554 70 64 o.ozcan@cimsa.com.tr
TUNCAY KERTİŞ GENEL MALİ İŞLER VE HİSSEDAR İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 18.02.2019 0(216)554 70 73 t.kertis@cimsa.com.tr SPF DÜZEY 3 LİSANSI - KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 214054-702086




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084104


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ALFAS 201,30 786.418.957 % 10,00  
BALAT 13,20 2.201.017 % 10,00  
ACSEL 81,40 105.715.788 % 10,00  
SNPAM 19,25 2.176.267 % 10,00  
OZSUB 11,23 2.532.264 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6240 18,6283 % -0,02  
Euro 19,5999 19,6250 % 0,04  
Sterlin 22,8377 22,9522 % 0,41  
Frank 19,8089 19,9282 % 0,02  
Riyal 4,9423 4,9671 % 0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.796 -7,85  
Altın Gr. 1.074 1.075 -5,85  
Cumhuriyet 7.134 7.242 -3,00  
Tam 7.187 7.261 -13,00  
Yarım 3.486 3.550 -6,00  
Çeyrek 1.748 1.774 -4,00  
Gümüş.Ons 23,15 23,17 0,38  
Gümüş Gr. 13,83 13,84 0,18  
B. Petrol 86,86 86,86 -0,02  
Seans Raporu 18:05
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