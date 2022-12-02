***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMUSTAFA AYDIN YATIRIMCI İLİŞKİLRİ BÖLÜMÜ YÖNETİCİSİ 02.12.2022 0(216)554 70 16 m.aydin@cimsa.com.tr SPF DÜZEY 3 LİSANSI - KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 206849-701126ÖZGE ÖZCAN FİNANSAL PLANLAMA, ANALİZ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ GRUP MÜDÜRÜ 18.02.2019 0(216)554 70 64 o.ozcan@cimsa.com.trTUNCAY KERTİŞ GENEL MALİ İŞLER VE HİSSEDAR İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 18.02.2019 0(216)554 70 73 t.kertis@cimsa.com.tr SPF DÜZEY 3 LİSANSI - KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI 214054-702086http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084104BIST