***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.12.2023 13:31
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
UMUT ZENAR GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici
MUSTAFA AYDIN FİNANS VE MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. DİREKTÖR
TUĞBA ÇÖRTELEKOĞLU İNSAN KAYNAKLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
MEMET METİN ÇALIŞKAN İŞLETMELER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
ONUR YAZGAN BEYAZ ÇİMENTO PAZARLAMA VE SATIŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici ENTEGRASYON YÖNETİM OFİSİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
BARIŞ KARAHÜSEYİN GRİ ÇİMENTO PAZARLAMA VE SATIŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
ERDAL ARAÇ TEDARİK ZİNCİRİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici SATINALMA GRUP MÜDÜRÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226425
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