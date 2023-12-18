Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.12.2023 13:31
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
UMUT ZENAR GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici
MUSTAFA AYDIN FİNANS VE MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. DİREKTÖR
TUĞBA ÇÖRTELEKOĞLU İNSAN KAYNAKLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
MEMET METİN ÇALIŞKAN İŞLETMELER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
ONUR YAZGAN BEYAZ ÇİMENTO PAZARLAMA VE SATIŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici ENTEGRASYON YÖNETİM OFİSİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
BARIŞ KARAHÜSEYİN GRİ ÇİMENTO PAZARLAMA VE SATIŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
ERDAL ARAÇ TEDARİK ZİNCİRİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici SATINALMA GRUP MÜDÜRÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226425


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:157.862
Değişim :  -1,65% |  -131,93
Açılış :  7.958  
Önceki Kapanış :  7.994  
En Düşük
7.839 En Yüksek
8.010
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 99,55 3.859.163 % 10,00  
YBTAS 136.125,00 3.984.925 % 10,00  
SAMAT 54,55 107.232.805 % 9,98  
BAYRK 9,08 4.603.851 % 9,93  
BANVT 116,20 65.489.886 % 9,93  
daha fazla
16:13 Alış Satış %  
Dolar 29,0556 29,0613 % 0,28  
Euro 31,7600 31,7736 % 0,46  
Sterlin 36,6766 36,8605 % 0,16  
Frank 33,3368 33,5377 % 0,56  
Riyal 7,7230 7,7618 % 0,27  
daha fazla
16:13 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,90 23,93 % 0,66  
Platin 952,84 954,79 % 0,66  
Paladyum 1.177,48 1.181,35 % 0,66  
Brent Pet. 77,49 77,49 % 0,66  
Altın Ons 2.023,62 2.023,89 % 0,66  
Seans Raporu 16:13
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru