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***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

22.02.2020 00:19
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***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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YOK
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/02/2020
Karar Sayısı
1847
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                         FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
  
KARAR TARİHİ: 21 Şubat 2020
  
KARAR SAYISI: 1847
   
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
   
Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin görüşü alınarak, Yönetim Kurulumuzun 21 Şubat 2020  tarih ve 1847 sayılı kararı ile onaylanmış 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ"i uyarınca, TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarımız ekte sunulmuştur.
  
31.12.2019 Tarihli Yönetim Kurulu faaliyet raporumuz daha sonra ayrıca gönderilecektir.
  
  - Konsolide finansal tabloların tarafımızdan incelendiğini,
   
  - Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
    
  - İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
    
  Saygılarımızla,
    
  ÇİMSA
  ÇİMENTO SANAYİ VE TİC. A.Ş.
  
 
  
Ülkü ÖZCAN            Vecih YILMAZ                     
Genel Müdür            Genel Müdür Yardımcısı      
                              (Finans ve Mali işler)
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821068


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