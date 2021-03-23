***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 23.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılmıştır. Bu nedenle, bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri yeniden belirlenmiştir. Buna göreKurumsal Yönetim Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Yetik Kadri MERT'in başkan, Fatma Dilek YARDIM ve Vecih YILMAZ'ın üye olarak seçilmelerine, bu Komitenin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine,Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Fatma Dilek YARDIM'ın başkan, Yetik Kadri MERT'in üye olarak seçilmelerine,Denetimden Sorumlu Komite'de Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Fatma Dilek YARDIM'ın başkan, Yetik Kadri MERT'in üye olarak seçilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920064BIST