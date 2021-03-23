***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
23.03.2021 21:06
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılmıştır. Bu nedenle, bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri yeniden belirlenmiştir. Buna göre
Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Yetik Kadri MERT'in başkan, Fatma Dilek YARDIM ve Vecih YILMAZ'ın üye olarak seçilmelerine, bu Komitenin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Fatma Dilek YARDIM'ın başkan, Yetik Kadri MERT'in üye olarak seçilmelerine,
Denetimden Sorumlu Komite'de Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Fatma Dilek YARDIM'ın başkan, Yetik Kadri MERT'in üye olarak seçilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920064
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,82
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.403
En Düşük
1.256
18:057,9270
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,1451
|Açılış
|: 7,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
18:059,4774
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 0,2183
|Açılış
|: 9,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
18:05440,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 6,01
|Açılış
|: 440,18
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRMEN
|2,97
|761.380
|% 10,00
|
|AVOD
|9,35
|436.712.338
|% 10,00
|
|KENT
|341,00
|3.055.905
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.920,00
|8.295.949
|% 10,00
|
|VAKKO
|16,29
|10.479.764
|% 9,99
|
|MERIT
|230,90
|2.578.229
|% -9,98
|
|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
|
|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
|
|SKTAS
|4,32
|56.907.514
|% -9,81
|
|GSRAY
|3,78
|554.276.670
|% -9,79
|
|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
|
|FROTO
|209,50
|2.599.018.186
|% 1,90
|
|EREGL
|15,40
|2.078.695.209
|% 4,69
|
|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
|
|KOZAL
|115,60
|1.320.071.371
|% 5,28
|
|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
|
|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
|
|YKBNK
|2,19
|806.656.591
|% -8,37
|
|EKGYO
|1,85
|570.111.397
|% -2,12
|
|TSKB
|1,38
|424.283.974
|% -6,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9255
|7,9270
|% 1,86
|
|Euro
|9,4162
|9,4774
|% 2,36
|
|Sterlin
|10,8757
|10,9303
|% 1,32
|
|Frank
|8,4538
|8,5048
|% 0,93
|
|Riyal
|2,1069
|2,1174
|% 2,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-12,29
|
|Altın Gr.
|441
|441
|6,66
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.949
|14,00
|
|Tam
|2.889
|2.964
|10,74
|
|Yarım
|1.396
|1.434
|5,20
|
|Çeyrek
|700
|717
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,06
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|60,77
|60,77
|-3,85
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 15 kaybederek (% -1.41 ) 1, 413
-
17:59XU100
Endeks 1, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 40, 535.00 milyon TL de
-
17:59IHLAS
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 0.72 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 059, 044 adet işlem
-
17:58KRDMA
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 498, 041 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 034, 444 adet işlem