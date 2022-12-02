***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
02.12.2022 20:07
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, görevinden ayrılan Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Vecih YILMAZ'ın yerine Mustafa AYDIN'ın seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084102
BIST
18:054.963
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -83,22
|Açılış
|: 5.054
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|Önceki Kapanış
|: 5.046
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5.054
En Düşük
4.913
18:0518,6292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0037
|Açılış
|: 18,7150
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|Önceki Kapanış
|: 18,6930
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18,6925
En Düşük
18,6155
18:0519,6305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0141
|Açılış
|: 19,5500
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|Önceki Kapanış
|: 19,5900
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19,7093
En Düşük
19,4379
18:051.075,99
En Yüksek
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|: -0,41%
|| -4,46
|Açılış
|: 1.075,99
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|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.065,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|201,30
|786.418.957
|% 10,00
|
|BALAT
|13,20
|2.201.017
|% 10,00
|
|ACSEL
|81,40
|105.715.788
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|2.176.267
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.532.264
|% 9,99
|
|QNBFB
|54,00
|1.346.270
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.554.503
|% -9,98
|
|SODSN
|37,78
|2.637.300
|% -9,96
|
|YESIL
|4,93
|102.743.688
|% -9,87
|
|YYAPI
|2,20
|267.075.063
|% -9,84
|
|THYAO
|128,30
|9.899.539.117
|% 3,14
|
|ASELS
|47,04
|6.830.046.490
|% -1,47
|
|KOZAL
|392,00
|6.817.812.996
|% -3,16
|
|EREGL
|41,42
|5.747.321.357
|% -2,50
|
|EKGYO
|7,14
|3.746.685.522
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|3.746.685.522
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,69
|870.933.616
|% -1,47
|
|ISCTR
|10,44
|2.717.957.873
|% -3,87
|
|ADESE
|1,69
|383.256.363
|% -2,31
|
|KRDMD
|14,76
|3.265.286.721
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6238
|18,6292
|% -0,02
|
|Euro
|19,6104
|19,6305
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,8284
|22,9429
|% 0,37
|
|Frank
|19,7934
|19,9127
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9405
|4,9653
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-6,28
|
|Altın Gr.
|1.075
|1.075
|-4,97
|
|Cumhuriyet
|7.134
|7.242
|-3,00
|
|Tam
|7.192
|7.267
|-7,00
|
|Yarım
|3.488
|3.553
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.750
|1.776
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|13,86
|13,88
|0,22
|
|B. Petrol
|86,97
|86,97
|0,09
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 4, 938 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 15 altında . İşlem hacmi 103, 611.00 milyon TL de
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17:59SASA
Yüzde -8.53 oranında düşüşle 119.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 610, 242 adet işlem
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17:57INTEM
Yüzde -7.17 oranında düşüşle 104.90 lira fiyatla işlem gören hissede 455, 545 adet işlem
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17:56BFREN
Yüzde -7.11 oranında düşüşle 3, 933.80 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 198 adet işlem
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17:54
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