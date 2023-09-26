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***CIMSA* *ENJSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.09.2023 18:35
***CIMSA* *ENJSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***CIMSA******ENJSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarında net-sıfır emisyona ulaşma hedeflerimiz ile paralel olarak karbon ayak izimizin azaltılmasına katkı sağlayacak olan Atık Isıdan Elektrik Üretimi (Waste Heat Recovery-WHR) Tesisi'nin Eskişehir Fabrikası'nda kurulumu konusunda yapılan görüşmeler sonucunda   -Yaklaşık 5.500 kWp DC kurulu güce sahip WHR tesisinin kurulumunun yapılmasına ve -Yatırımla ilgili olarak mevcut yatırım destek unsurlarından yararlanılmak üzere yatırım teşvik belgesi alınması için gerekli başvurunun yapılmasına karar verilmiştir.  Söz konusu yatırıma 2023 yılının üçüncü çeyreğinde başlanılması planlanmakta olup, yatırım sürecinin 2024 yılının sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. Yatırımın devreye alınmasıyla birlikte, atık ısının geri kazanımından elde edilecek elektriğin Eskişehir Fabrikamızın toplam yıllık elektrik tüketiminin %25'ini karşılaması beklenmektedir. Böylece yapılacak yatırımın Şirketimize operasyonel verimlilik artışı sağlayacağı ve karbon salınımını azaltarak sürdürülebilirlik hedeflerimize katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Yapılacak yatırımla ilgili olarak Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17.1)'nin 9. Maddesi kapsamında Reform Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan değerleme raporunun yönetici özeti ekte yer almaktadır. Söz konusu raporda, bu yatırım ile ilişkili işlem bedeli, haklar ve yükümlülüklerin, hep birlikte Şirketimizin bir bütün olarak operasyonel nakit akışlarında ve özkaynaklarında pozitif yönde artış sağlayacağı tespit ve değerlendirmelerinde bulunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197484


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