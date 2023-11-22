***CIMSA* *JCRAV*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***CIMSA******JCRAV*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [JCRAV]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan kredi derecelendirmesinde, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu "AA(tr)" düzeyinden "AA+(tr)" düzeyine revize edilmiş olup, diğer not vegörünümlere ilişkin bilgilere ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219414BIST