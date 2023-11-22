***CIMSA* *JCRAV*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
22.11.2023 18:17
***CIMSA******JCRAV*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [JCRAV]
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan kredi derecelendirmesinde, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu "AA(tr)" düzeyinden "AA+(tr)" düzeyine revize edilmiş olup, diğer not ve
görünümlere ilişkin bilgilere ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219414
BIST
'
18:007.987
En Düşük
|Değişim
|: -0,74%
|| -59,59
|Açılış
|: 8.055
|
|Önceki Kapanış
|: 8.047
|
7.985
En Yüksek
8.060
18:0028,8604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0829
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8604
En Düşük
28,7116
18:0031,3764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0691
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,4804
En Düşük
31,2912
18:001.844,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,95
|Açılış
|: 1.844,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.849,77
|
1.858,94
En Düşük
1.843,76
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AZTEK
|156,20
|303.444.660
|% 10,00
|
|BAGFS
|35,42
|258.059.831
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.949,00
|176.948.283
|% 9,99
|
|TARKM
|732,00
|694.912.940
|% 9,99
|
|PKENT
|258,25
|61.848.691
|% 9,99
|
|PEGYO
|13,87
|619.641.405
|% -9,99
|
|DAPGM
|69,10
|107.176.246
|% -9,97
|
|BYDNR
|35,66
|290.493.632
|% -8,61
|
|MANAS
|9,65
|170.733.396
|% -7,92
|
|EMNIS
|122,00
|2.318.915
|% -7,58
|
|THYAO
|262,00
|9.218.362.046
|% -2,42
|
|TUPRS
|155,60
|6.204.705.502
|% 0,71
|
|ASELS
|46,20
|3.935.510.770
|% -0,56
|
|AKBNK
|30,88
|2.657.464.500
|% -0,19
|
|REEDR
|29,50
|2.651.327.032
|% 2,36
|
|EKGYO
|7,56
|1.736.585.604
|% -0,79
|
|SKBNK
|7,29
|1.319.954.063
|% -3,19
|
|YKBNK
|17,17
|2.343.204.361
|% -0,41
|
|ZOREN
|5,05
|650.162.018
|% -0,98
|
|ISCTR
|21,20
|2.390.610.292
|% -0,47
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8265
|28,8441
|% 0,23
|
|Euro
|31,3648
|31,3750
|% -0,22
|
|Sterlin
|35,8747
|36,0546
|% -0,26
|
|Frank
|32,4707
|32,6663
|% 0,11
|
|Riyal
|7,6650
|7,7035
|% 0,19
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,59
|23,63
|% 0,66
|
|Platin
|924,92
|926,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.050,81
|1.054,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,62
|80,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.990,76
|1.991,00
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:00
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17:59GLRYH
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 11.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 686, 244 adet işlem
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17:58PEGYO
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 13.87 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 538, 287 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 8, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 76, 134.00 milyon TL de
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17:57YAPRK
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 211.90 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 697 adet işlem
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17:56INFO
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 15.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 711, 868 adet işlem