***CIMSA* *KLVKS*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.11.2022 18:53
***CIMSA******KLVKS*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin SPK'ya Yapılan Başvuru Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler KLVKS
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.11.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin fon kullanıcısı olarak, Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.'nin ihraççı olarak yer alacağı, 2.000.000.000 TL (iki milyar Türk Lirası) (bu tutar dâhil) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliğ'in (III-61.1) ("Tebliğ") 4 ile 6. Maddeleri çerçevesinde Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası türünde, çeşitli vadelerde ve şartlarda, yurt içinde TL cinsinden halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kira sertifikası ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 09.11.2022 tarihinde başvurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078907
BIST
18:054.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,68
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
18:0518,5955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0729
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
18:0518,7087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0461
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6318
18:051.024,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,14
|Açılış
|: 1.024,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.030,08
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|84,15
|95.468.634
|% 10,00
|
|HEKTS
|36,08
|2.663.321.851
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|2.919.100.877
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|21.942.773
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|162.132.431
|% 10,00
|
|KNFRT
|14,94
|127.113.292
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|61.583.261
|% -9,94
|
|VKING
|10,62
|2.088.134
|% -9,92
|
|SNGYO
|5,22
|204.870.731
|% -9,84
|
|KERVT
|11,06
|437.683.545
|% -9,79
|
|THYAO
|111,20
|10.102.115.230
|% -1,59
|
|ASELS
|37,74
|7.881.594.616
|% 4,31
|
|EREGL
|34,72
|5.910.207.947
|% -2,85
|
|TCELL
|32,14
|4.647.366.694
|% 9,32
|
|TTKOM
|13,88
|4.195.876.426
|% 1,31
|
|EKGYO
|5,06
|3.291.508.072
|% -2,69
|
|SKBNK
|2,15
|681.094.380
|% 1,90
|
|ODAS
|9,79
|2.919.100.877
|% 10,00
|
|TTKOM
|13,88
|4.195.876.426
|% 1,31
|
|TSKB
|3,07
|933.351.895
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5918
|18,5955
|% 0,39
|
|Euro
|18,6849
|18,7087
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,1610
|21,2671
|% -0,71
|
|Frank
|18,8558
|18,9693
|% 0,71
|
|Riyal
|4,9299
|4,9546
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|1,71
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|3,59
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.830
|6.891
|3,00
|
|Yarım
|3.328
|3.369
|1,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.684
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,32
|21,34
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,72
|12,74
|0,01
|
|B. Petrol
|93,22
|93,22
|-2,14
|
Seans Raporu
18:05
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17:58KOZAL
Yüzde 5.28 oranında artışla 215.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 110, 994 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 4, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 102, 112.00 milyon TL de
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17:55TCELL
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.08 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 508, 901 adet işlem