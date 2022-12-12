***CIMSA* *KLVKS*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***CIMSA******KLVKS*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler KLVKSYetkili Organ Karar Tarihi 04.11.2022İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 09.11.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.12.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.12.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin fon kullanıcısı olarak, Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.'nin ihraççı olarak yer alacağı, 2.000.000.000 TL (iki milyar Türk Lirası) (bu tutar dâhil) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliğ'in (III-61.1) ("Tebliğ") 4 ile 6. Maddeleri çerçevesinde Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası türünde, çeşitli vadelerde ve şartlarda, yurt içinde TL cinsinden halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kira sertifikası ihraç edilmesine ve ihraç tavanına ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nca 09.12.2022 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086702BIST