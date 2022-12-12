***CIMSA* *KLVKS*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.12.2022 18:25
***CIMSA******KLVKS*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler KLVKS
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.11.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.12.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin fon kullanıcısı olarak, Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.'nin ihraççı olarak yer alacağı, 2.000.000.000 TL (iki milyar Türk Lirası) (bu tutar dâhil) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliğ'in (III-61.1) ("Tebliğ") 4 ile 6. Maddeleri çerçevesinde Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası türünde, çeşitli vadelerde ve şartlarda, yurt içinde TL cinsinden halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kira sertifikası ihraç edilmesine ve ihraç tavanına ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nca 09.12.2022 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086702
BIST
18:055.193
En Yüksek
|Değişim
|: 3,76%
|| 188,00
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.223
En Düşük
5.058
18:0518,6436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0028
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
18:0519,6819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0468
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7283
En Düşük
19,5838
18:051.071,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,99
|Açılış
|: 1.071,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 10,00
|
|SILVR
|17,60
|173.304.857
|% 10,00
|
|POLTK
|1.272,70
|32.416.916
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|80.423.144
|% 9,99
|
|KOZAL
|466,80
|2.091.235.815
|% 9,99
|
|EMNIS
|62,00
|4.482.819
|% -7,05
|
|DOKTA
|51,00
|164.224.473
|% -7,02
|
|IDEAS
|48,10
|71.403.300
|% -5,31
|
|KAPLM
|116,70
|26.510.511
|% -3,87
|
|UFUK
|68,45
|4.965.526
|% -3,59
|
|THYAO
|145,00
|12.502.455.028
|% 2,84
|
|SAHOL
|40,80
|8.632.745.823
|% 1,75
|
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 10,00
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 4,23
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 4,23
|
|SKBNK
|2,80
|1.355.707.962
|% 5,26
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 2,29
|
|TSKB
|4,19
|1.778.864.606
|% 5,81
|
|ISCTR
|11,13
|4.452.420.616
|% 5,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6433
|18,6476
|% 0,04
|
|Euro
|19,6758
|19,6869
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,8416
|22,9561
|% 0,27
|
|Frank
|19,8909
|20,0107
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9423
|4,9671
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-5,83
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.073
|-3,26
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.222
|7.275
|10,00
|
|Yarım
|3.497
|3.557
|5,00
|
|Çeyrek
|1.754
|1.778
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,28
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,95
|13,97
|-0,08
|
|B. Petrol
|77,50
|77,50
|1,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KOZAA
Yüzde 9.83 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 426, 286 adet işlem
-
17:57ALFAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 280.30 lira fiyatla işlem gören hissede 763, 070 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 249, 75 artarak (% 4.66 ) 5, 606
-
17:56XU100
Endeks 5, 215 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 2 üstünde . İşlem hacmi 126, 081.00 milyon TL de
-
17:55SILVR
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 071, 112 adet işlem