***CIMSA* *KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***CIMSA******KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler [CIMSA]İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.11.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 09.11.2022 tarihinde yayınlanan Özel Durum Açıklamamızİlgide kayıtlı Özel Durum Açıklamamıza istinaden Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2.000.000.000 TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Çimsa Çimento San. Ve Tic. A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası ihraç tavanına ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nca 09.12.2022 tarihinde onaylanmış olup, Onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086688BIST