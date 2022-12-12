***CIMSA* *KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
12.12.2022 18:15
***CIMSA******KLVKS*** KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [CIMSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 09.11.2022 tarihinde yayınlanan Özel Durum Açıklamamız
İlgide kayıtlı Özel Durum Açıklamamıza istinaden Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2.000.000.000 TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Çimsa Çimento San. Ve Tic. A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası ihraç tavanına ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nca 09.12.2022 tarihinde onaylanmış olup, Onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086688
BIST
18:055.193
En Yüksek
|Değişim
|: 3,76%
|| 188,00
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.223
En Düşük
5.058
18:0518,6317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0091
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5886
18:0519,6358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7283
En Düşük
19,5689
18:051.067,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -8,76
|Açılış
|: 1.067,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.063,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 10,00
|
|SILVR
|17,60
|173.304.857
|% 10,00
|
|POLTK
|1.272,70
|32.416.916
|% 10,00
|
|HUNER
|14,09
|80.423.144
|% 9,99
|
|KOZAL
|466,80
|2.091.235.815
|% 9,99
|
|EMNIS
|62,00
|4.482.819
|% -7,05
|
|DOKTA
|51,00
|164.224.473
|% -7,02
|
|IDEAS
|48,10
|71.403.300
|% -5,31
|
|KAPLM
|116,70
|26.510.511
|% -3,87
|
|UFUK
|68,45
|4.965.526
|% -3,59
|
|THYAO
|145,00
|12.502.455.028
|% 2,84
|
|SAHOL
|40,80
|8.632.745.823
|% 1,75
|
|ASELS
|58,85
|7.601.447.460
|% 10,00
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 4,23
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,88
|5.641.480.275
|% 4,23
|
|SKBNK
|2,80
|1.355.707.962
|% 5,26
|
|YKBNK
|11,61
|5.562.833.025
|% 2,29
|
|TSKB
|4,19
|1.778.864.606
|% 5,81
|
|ISCTR
|11,13
|4.452.420.616
|% 5,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6260
|18,6317
|% -0,05
|
|Euro
|19,6030
|19,6358
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,7762
|22,8904
|% -0,02
|
|Frank
|19,8084
|19,9278
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9399
|4,9647
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-13,76
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.067
|-9,40
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.181
|7.243
|-22,00
|
|Yarım
|3.477
|3.541
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.744
|1.770
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,32
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,93
|13,95
|-0,10
|
|B. Petrol
|78,00
|78,00
|1,90
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KOZAA
Yüzde 9.83 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 426, 286 adet işlem
-
17:57ALFAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 280.30 lira fiyatla işlem gören hissede 763, 070 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 249, 75 artarak (% 4.66 ) 5, 606
-
17:56XU100
Endeks 5, 215 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 2 üstünde . İşlem hacmi 126, 081.00 milyon TL de
-
17:55SILVR
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 071, 112 adet işlem