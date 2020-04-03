***CIMSA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
03.04.2020 17:14
***CIMSA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler CIMSA
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
CIMSA 1 ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. E SERRA SABANCI 291.816,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834671
BIST
18:0589.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 41,73
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
18:056,7375
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,1230
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7413
En Düşük
6,6075
18:057,2716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0617
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2772
En Düşük
7,1664
18:05349,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 6,02
|Açılış
|: 349,43
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|236.202
|% 10,00
|
|SILVR
|1,98
|17.792.367
|% 10,00
|
|KLMSN
|13,31
|9.167.297
|% 10,00
|
|YAPRK
|8,17
|7.679.136
|% 9,96
|
|MAALT
|65,15
|5.960.867
|% 9,96
|
|RTALB
|4,16
|3.617.236
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.674.950
|% -9,87
|
|IHGZT
|4,50
|117.958
|% -9,09
|
|EGCYH
|0,32
|186.899
|% -8,57
|
|TSPOR
|2,85
|270.594.354
|% -7,77
|
|PGSUS
|33,30
|231.875.565
|% -1,89
|
|KOZAL
|59,55
|147.419.068
|% -0,67
|
|IHLGM
|1,00
|136.770.653
|% 0,00
|
|TRGYO
|2,01
|112.906.393
|% 3,61
|
|HUBVC
|18,36
|108.966.790
|% -2,50
|
|IHLGM
|1,00
|136.770.653
|% 0,00
|
|CEMAS
|0,79
|56.472.017
|% 1,28
|
|ODAS
|1,36
|67.928.665
|% 0,00
|
|ADESE
|1,06
|50.589.604
|% -2,75
|
|EKGYO
|1,15
|32.271.196
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2028
|8,2439
|% 0,33
|
|Frank
|6,8478
|6,8891
|% 1,22
|
|Riyal
|1,7830
|1,7919
|% 1,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.614
|1.616
|1,49
|
|Altın Gr.
|349
|349
|5,99
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,35
|14,38
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|0,04
|
|B. Petrol
|33,09
|33,09
|3,15
|