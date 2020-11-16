***CIMSA* *SAHOL*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
16.11.2020 18:33
***CIMSA******SAHOL*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler [SAHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.10.2020-14.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/10/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Cimsa Sabanci Cement BV
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Çimento ve yapı malzemeleri yatırımı, ticareti ve/veya dağıtımı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
87.000.000 EUR
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
16.11.2020
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
34.800.000.- EUR
Beher Payın Alış Fiyatı
1 EUR
Toplam Tutar
34.800.000.- EUR
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
40
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
40
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
40
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
7,25
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
18,36
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Kuruluş ve yeniden yapılandırma işlemlerinin tamamlanmasını takiben konsolide finansal tablolara olumlu etki etmesi beklenmektedir
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Nominal değer üzerinden
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
CSC BV'nin kuruluş sermayesi payların nominal değeri üzerinden belirlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
14.10.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimizin %40 ve ana ortağımız H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'nin %60 oranında sermayesine katılacağı 87.000.000 EUR sermayeli Hollanda'da yerleşik Cimsa Sabanci Cement BV (CSC BV) unvanlı yeni bir şirket kurulmasına karar verildiği kamuya duyurulmuştu.
CSC BV'nin kuruluş işlemleri tamamlanmış ve Hollanda Ticaret Odası tarafından resmi tescili bugün itibarıyla yapılmış olup, sermayesinin %40'ını temsil eden 34.800.000 EUR nominal değerli payları Şirketimiz nam ve hesabına oluşturulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888759
BIST