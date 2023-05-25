***CIMSA* *SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CIMSA******SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizce Exsa'nın Devralınması Suretiyle Birleşilmesine İlişkin KararYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler CIMSAYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2023Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2022Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviEXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriSAHOL, TRASAHOL91Q5 2.040.403.931 2.040.403.931Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 2.040.403.931 TL 0 TL 0 TL 2.040.403.931 TLEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 24 Mayıs 2023 tarihli toplantısında, Sabancı Topluluğu nezdinde kurumsal yönetim ve şeffaflık çalışmalarına katkı sağlamak ve Topluluğa ait çeşitli varlıkların Şirketimiz bünyesinde doğrudan konsolide edilerek yönetimsel etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla1. Sermaye Piyasası Mevzuatı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri başta olmak üzere konuya ilişkin sair mevzuat hükümleri tahtında, bağlı ortaklığımız Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. (Exsa)'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine,2. Söz konusu birleşme işleminde ve buna ilişkin yapılacak hesaplamalarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği (Tebliğ)'nin 6'ncı maddesi uyarınca devralan şirket sıfatıyla Şirketimizin ve devrolunan şirket sıfatıyla Exsa'nın 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarının esas alınmasına,3. Birleşme işlemine esas alınacak finansal tablolar baz alınarak, Şirketimizin ve Exsa'nın birleşmeye esas değerleri ile birleşme nedeniyle Şirketimizce gerçekleştirilecek sermaye artırımı tutarının ve bu suretle Exsa ortaklarına tahsis edilecek Şirketimize ait pay miktarının tespiti için adil ve makul bir değişim oranının belirlenmesi amacıyla, Tebliğ'in 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak uzman kuruluş raporunun hazırlanmasına ve bu konuda Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.'nin yetkilendirilmesine,4. Birleşme işleminin kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlem olması sebebiyle 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme Ve Devralmalar Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde söz konusu birleşme işlemine Rekabet Kurulu'ndan izin alınmasının gerekmediğinin kabulüne,5. Birleşme işleminde Şirketimizin devralan taraf olması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 5'inci maddesinde sayılan şartların gerçekleşmeyeceğinin öngörülmesi dolayısıyla söz konusu birleşme işleminin Şirketimiz açısından önemli nitelikteki işlem olmadığı ve Şirketimiz pay sahipleri bakımından herhangi bir ayrılma hakkı kullanımına yol açmayacağı kabul ve şartlarıyla mezkûr birleşme işleminin gerçekleştirilmesine,6. Konuyla ilgili çalışmaların tamamlanmasını takiben birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunun hazırlanarak ayrıca, birleşme işlemi nedeniyle hazırlanacak duyuru metni, sermaye artırımı nedeniyle gerçekleştirilecek pay ihracına ilişkin ihraç belgesi ve esas sözleşmenin sermaye maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil tasarısının onaylanması amacıyla Tebliğ hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.Söz konusu Yönetim Kurulu kararı kapsamında birleşme işlemine ilişkin çalışmalara başlanmış olup, konuyla ilgili gelişmeler kamu ile paylaşılacaktır.Birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan Soru ve Cevaplara Yatırımcı İlişkileri internet sayfasından ve aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.https://yatirimciiliskileri.sabanci.com/tr/guncel/detay/Exsa-Export-Sanayi-Mamulleri-Satis-ve-Arastirma-A-S-Sabanci-Holding-birlesmesi-ek-bilgi/44/2492/0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153764BIST