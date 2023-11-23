***CIMSA* *SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CIMSA******SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizce Exsa'nın Devralınması Suretiyle Birleşilmesine İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler CIMSAYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2023Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviEXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,35995893 - NamaPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriSAHOL, TRASAHOL91Q5 2.040.403.931 59.972.038,18 0 2.100.375.969,18 SAHOL, TRASAHOL91Q5Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 2.040.403.931 TL 59.972.038,18 TL 0 TL 2.100.375.969,18 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 21.06.2023Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 22.11.2023SPK Başvuru Tarihi 21.06.2023Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 24 Mayıs 2023 tarihli kararı doğrultusunda bağlı ortaklığımız Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. (Exsa)'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilmesi planlanan birleşme işlemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nezdinde yürütülmekte olan başvuru Kurul'un 22 Kasım 2023 tarihli kararı ile onaylanmıştır.II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8'inci maddesi uyarınca kamuya açıklanması gerekli olan Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı Duyuru Metni, Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Uzman Kuruluş Raporu, Şirketimizin ve Exsa'nın birleşmeye esas 30.06.2023 tarihinde sona eren ara dönemine ait Finansal Tabloları ile Özel Bağımsız Denetim Raporları ve Gayrimenkul Değerleme Raporları ekte yer almaktadır.Paydaşlarımıza inceleme kolaylığı sağlamak amacıyla ilgili belgelerin imzaya sunulan dijital kopyaları ekte ilan edilmiş olup, bu belgeler imzalı asılları ile birebir aynıdır.Son olarak, Sabancı Holding ve Exsa Birleşmesine ilişkin Güncel Soru ve Cevaplar dokümanına Yatırımcı İlişkileri internet sayfasından erişilebilmektedir.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Birlesme Raporu.pdf - Birleşme RaporuEK: 2 Birlesme Sozlesmesi.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 3 Duyuru Metni.pdf - Duyuru MetniEK: 4 Uzman Kurulus Raporu.pdf - Uzman Kuruluş Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219718BIST