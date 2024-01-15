***CIMSA* *SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.01.2024 19:39
***CIMSA******SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizce Exsa'nın Devralınması Suretiyle Gerçekleştirilen Birleşme İşleminin Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler CIMSA
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,35995893 - Nama
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
SAHOL, TRASAHOL91Q5 2.040.403.931 59.972.038,18 0 2.100.375.969,18 SAHOL, TRASAHOL91Q5
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 2.040.403.931 TL 59.972.038,18 TL 0 TL 2.100.375.969,18 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 21.06.2023
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 22.11.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.12.2023
Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 21.06.2023
Sermaye Tescil Tarihi 15.01.2024
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 24 Mayıs 2023 tarihli kararı doğrultusunda bağlı ortaklığımız Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. (Exsa)'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen birleşme işlemi 15 Ocak 2024 tarihli tescil işlemiyle birlikte tamamlanmıştır.
Söz konusu tescil işlemiyle birlikte anılan tarih itibarıyla Exsa tasfiyesiz infisah etmiş ve birleşme işlemi hukuken geçerlilik kazanmıştır. Böylelikle, Exsa'nın finansal varlıkları ile Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş.'nin %50 sermaye payı, Temsa Motorlu Araçlar Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'nin %100 sermaye payı ile Exsa Gayrimenkul Proje Geliştirme A.Ş.'nin %100 sermaye payı Şirketimiz mülkiyetine geçmiş bulunmaktadır.
Birleşme neticesinde, Şirketimizce 59.972.038,18 TL nominal değerde sermaye artırımı gerçekleştirilmiş olup, bu suretle ihraç olunacak paylar Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli olan yasal süreçlerin tamamlanmasını takiben Exsa'nın Şirketimiz dışındaki diğer ortaklarına tahsis edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240616
BIST