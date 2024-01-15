***CIMSA* *SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CIMSA******SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizce Exsa'nın Devralınması Suretiyle Gerçekleştirilen Birleşme İşleminin TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler CIMSAYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2023Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviEXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,35995893 - NamaPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriSAHOL, TRASAHOL91Q5 2.040.403.931 59.972.038,18 0 2.100.375.969,18 SAHOL, TRASAHOL91Q5Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 2.040.403.931 TL 59.972.038,18 TL 0 TL 2.100.375.969,18 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 21.06.2023Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 22.11.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.12.2023Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 21.06.2023Sermaye Tescil Tarihi 15.01.2024Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 24 Mayıs 2023 tarihli kararı doğrultusunda bağlı ortaklığımız Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. (Exsa)'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen birleşme işlemi 15 Ocak 2024 tarihli tescil işlemiyle birlikte tamamlanmıştır.Söz konusu tescil işlemiyle birlikte anılan tarih itibarıyla Exsa tasfiyesiz infisah etmiş ve birleşme işlemi hukuken geçerlilik kazanmıştır. Böylelikle, Exsa'nın finansal varlıkları ile Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş.'nin %50 sermaye payı, Temsa Motorlu Araçlar Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'nin %100 sermaye payı ile Exsa Gayrimenkul Proje Geliştirme A.Ş.'nin %100 sermaye payı Şirketimiz mülkiyetine geçmiş bulunmaktadır.Birleşme neticesinde, Şirketimizce 59.972.038,18 TL nominal değerde sermaye artırımı gerçekleştirilmiş olup, bu suretle ihraç olunacak paylar Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli olan yasal süreçlerin tamamlanmasını takiben Exsa'nın Şirketimiz dışındaki diğer ortaklarına tahsis edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240616BIST