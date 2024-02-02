***CIMSA* *SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CIMSA******SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Birleşme Nedeniyle Sermaye Artırımı ve Pay İhraç İşlemlerinin TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler CIMSAYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2023Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviEXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,35995893 - NamaPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriSAHOL, TRASAHOL91Q5 2.040.403.931 59.972.038,18 0 2.100.375.969,18 SAHOL, TRASAHOL91Q5Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 2.040.403.931 TL 59.972.038,18 TL 0 TL 2.100.375.969,18 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 21.06.2023Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 22.11.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.12.2023Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 21.06.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.02.2024Sermaye Tescil Tarihi 15.01.2024Pay Dağıtım Tarihi 05.02.2024Ödeme Tarihi 07.02.2024 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.Kayıt Tarihi 06.02.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Devralma Yoluyla Birleşilen Şirketlerde Süreç Tamamlandı mı? EvetEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 24 Mayıs 2023 tarihli kararı doğrultusunda bağlı ortaklığımız Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. (Exsa)'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen birleşme işlemi neticesinde Şirketimizce 59.972.038,18 TL nominal değerde sermaye artırımı gerçekleştirilmiştir.Bu kapsamda, sermaye artırımı nedeniyle Şirketimizce ihraç olunacak ve Exsa'nın Şirketimiz dışındaki diğer ortaklarına tahsis edilecek paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı ihraç belgesi 2 Şubat 2024 tarihinde teslim alınmış olup, pay takas işlemlerinin 5 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilmesiyle birlikte birleşme işlemleri tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246428BIST