***CIMSA* *SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.02.2024 15:46
***CIMSA******SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Birleşme Nedeniyle Sermaye Artırımı ve Pay İhraç İşlemlerinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler CIMSA
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.05.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,35995893 - Nama
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
SAHOL, TRASAHOL91Q5 2.040.403.931 59.972.038,18 0 2.100.375.969,18 SAHOL, TRASAHOL91Q5
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 2.040.403.931 TL 59.972.038,18 TL 0 TL 2.100.375.969,18 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 21.06.2023
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 22.11.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.12.2023
Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 21.06.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.02.2024
Sermaye Tescil Tarihi 15.01.2024
Pay Dağıtım Tarihi 05.02.2024
Ödeme Tarihi 07.02.2024 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
Kayıt Tarihi 06.02.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Devralma Yoluyla Birleşilen Şirketlerde Süreç Tamamlandı mı? Evet
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 24 Mayıs 2023 tarihli kararı doğrultusunda bağlı ortaklığımız Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. (Exsa)'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen birleşme işlemi neticesinde Şirketimizce 59.972.038,18 TL nominal değerde sermaye artırımı gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda, sermaye artırımı nedeniyle Şirketimizce ihraç olunacak ve Exsa'nın Şirketimiz dışındaki diğer ortaklarına tahsis edilecek paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı ihraç belgesi 2 Şubat 2024 tarihinde teslim alınmış olup, pay takas işlemlerinin 5 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilmesiyle birlikte birleşme işlemleri tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246428
BIST