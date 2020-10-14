***CIMSA* *SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***CIMSA******SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [CIMSA]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi14/10/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıCimsa Sabanci Cement BVEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuÇimento ve yapı malzemeleri yatırımı, ticareti ve/veya dağıtımıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi87.000.000 EUREdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihHollanda'da tescil işlemlerinin tamamlanmasını takibenEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı52.200.000 EURBeher Payın Alış Fiyatı1 EURToplam Tutar52.200.000 EUREdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)60Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)60Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)60Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,10İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,81Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiKuruluş ve yeniden yapılandırma işlemlerinin tamamlanmasını takiben konsolide finansal tablolara olumlu etki etmesi beklenmektedirPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiNominal değer üzerindenDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniCSC BV'nin kuruluş sermayesi payların nominal değeri üzerinden belirlenmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSabancı Topluluğu'nun küresel beyaz çimento ticaretinde lider oyuncu olunmasına yönelik uzun vadeli stratejisi doğrultusunda Şirketimizin mali gücü ile bağlı ortaklığımız Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çimsa)'nin operasyonel kabiliyetinin yurt dışında tek bir çatı altında birleştirilerek daha verimli ve finansal açıdan güçlü bir platform yaratılması kararı alınmıştır.Söz konusu amaç çerçevesinde, Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında- Şirketimizin %60, Çimsa'nın %40 oranında sermayesine katılacağı 87.000.000 EUR sermayeli Hollanda'da yerleşik Cimsa Sabanci Cement BV (CSC BV) unvanlı yeni bir şirket kurulmasına,- CSC BV'ye kurucu ortak olarak iştirak edilmesine ve 52.200.000 adet pay karşılığında 52.200.000 EUR tutarında sermaye konulmasına,karar verilmiştir.Konuyla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881683BIST