***CIMSA* *SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CIMSA******SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [CIMSA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSabancı Topluluğu'nun küresel beyaz çimento ticaretinde lider oyuncu olma hedefine ulaşabilmesi için Şirketimizin mali gücü ile bağlı ortaklığımız Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çimsa)'nin operasyonel kabiliyetinin yurt dışında tek bir çatı altında birleştirilerek daha verimli ve güçlü bir platform yaratılması planlanmaktadır.Söz konusu planlamalar kapsamındaŞirketimizin %60, Çimsa'nın %40 oranında sermayesine katılacağı Hollanda'da yerleşik Cimsa Sabanci Cement BV (CSC BV) unvanlı yeni bir şirket kurulması, Çimsa'nın yurt dışında beyaz çimento operasyonlarını üstlenen iştiraklerinden Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corporation, Cimsa Cement Sales North Gmbh ve Cimsa Cementos Espana S.A.U.'nun hisselerinin %100'ü ile Cimsa Adriatico S.R.L.'nin hisselerinin Çimsa'nın sahip olduğu %70'inin tamamının Hollanda'da kurulacak CSC BV'ye satılması, Söz konusu hisselerin sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yapılacak bağımsız değerleme çalışmaları sonucu tespit edilecek değerler üzerinden CSC BV'ye devri, Kurulacak CSC BV'nin sermayesinin yukarıda belirtilen değerleme çalışmaları sonucu bulunacak değerler dikkate alınmak suretiyle kuruluş aşamasında ortaya çıkacak sermaye ihtiyacı doğrultusunda belirlenmesi, Çimsa'nın 20.03.2019, 29.03.2019 ve 30.09.2020 tarihli özel durum açıklamalarında bahsi geçen Buñol Fabrikasının, yukarıda belirtilen satış işlemleri sonrasında %100 oranında CSC BV bağlı ortaklığı haline gelecek olan Cimsa Cementos Espana S.A.U. tarafından satın alınması ve kapanış işlemlerinin bu suretle tamamlanmasıhususları kararlaştırılmıştır.Oluşturulacak bu yeni yapılanma ile birlikte, Çimsa'nın yurt dışındaki beyaz çimento operasyonlarını üstlenen iştirak paylarının CSC BV'ye devri planlanmakta böylelikle, Sabancı Topluluğu'nun beyaz çimento yatırımlarının CSC BV çatısı altında toplanması amaçlanmaktadır.Şirketimiz ile Çimsa tarafından yurt dışında ortaklaşa şirket kurulmasına ilişkin çalışmalara 23.10.2019 tarihinde başlanmış olup, Şirketimizin ve Çimsa'nın meşru çıkarları ile yatırımcı menfaatleri gözetilerek, anılan çalışmaların kamuya açıklanması ertelenmiştir.Konuyla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877606BIST