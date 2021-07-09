***CIMSA* *SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CIMSA******SAHOL*** HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [CIMSA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.10.2020 tarihli özel durum açıklamamızda, Sabancı Topluluğu'nun küresel beyaz çimento ticaretinde lider oyuncu olma hedefine ulaşabilmesi için Şirketimizin mali gücü ile bağlı ortaklığımız Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çimsa)'nin operasyonel kabiliyetinin yurt dışında kurulacak Cimsa Sabanci Cement BV (CSC BV) bünyesinde birleştirilerek daha verimli ve güçlü bir platform yaratılmasının planlandığı açıklanmış ve bu planlamalar kapsamında kararlaştırılan çalışmalara yer verilmişti. Şirketimizin %60, Çimsa'nın %40 oranında sermayesine iştirak ettiği CSC BV'nin kuruluş işlemleri 16.11.2020 tarihinde tamamlanmış gelinen noktada, Çimsa'nın yurt dışındaki beyaz çimento operasyonlarını üstlenen iştirak paylarının CSC BV'ye satışı gerçekleşmiş ve ayrıca Buñol Beyaz Çimento Fabrikası, CSC BV'nin %100 bağlı ortaklığı olan Cimsa Cementos Espana S.A.U. tarafından 09.07.2021 tarihinde, sözleşme gereği yapılan düzeltmelerle birlikte, 155.200.905,21 USD bedel karşılığı satın alınmıştır. Böylelikle, Sabancı Topluluğu'nun yurt dışı beyaz çimento yatırımlarının CSC BV çatısı altında toplanması amacıyla başlatılan yeniden yapılandırma süreci tamamlanmış olup, CSC BV aktif faaliyetlerine başlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950062BIST