***CIT*** CITIBANK A.Ş( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
16.05.2022 22:46
***CIT*** CITIBANK A.Ş( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/05/2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/05/2022
Karar Sayısı
22 064
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030717
BIST
18:052.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -28,44
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.391
18:0515,5686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0275
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,5686
En Düşük
15,5343
18:0516,2491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2774
En Düşük
16,2212
18:05912,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,04
|Açılış
|: 912,05
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
912,37
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|22,00
|2.850.783
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,63
|88.505.453
|% 9,98
|
|IMASM
|35,26
|17.757.216
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.668.895
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.644.861
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.770.297
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.522.079
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.989.620
|% -9,84
|
|GENIL
|18,18
|250.028.156
|% -9,73
|
|SKTAS
|3,92
|26.571.216
|% -9,68
|
|THYAO
|42,72
|4.912.218.718
|% 0,56
|
|GARAN
|14,97
|2.190.708.687
|% -0,07
|
|SAHOL
|19,23
|1.836.019.470
|% -0,31
|
|KRDMD
|14,91
|1.661.702.022
|% -4,85
|
|SISE
|19,30
|1.553.784.141
|% -2,08
|
|EKGYO
|2,62
|1.069.543.768
|% -2,60
|
|YKBNK
|4,34
|1.016.322.587
|% -4,62
|
|GARAN
|14,97
|2.190.708.687
|% -0,07
|
|KARSN
|5,44
|758.744.180
|% 2,06
|
|SKBNK
|1,13
|146.018.599
|% 3,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5490
|15,5631
|% 0,14
|
|Euro
|16,2177
|16,2582
|% 0,11
|
|Sterlin
|19,0938
|19,1896
|% 0,05
|
|Frank
|15,4504
|15,5434
|% 0,06
|
|Riyal
|4,1308
|4,1515
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|12,54
|
|Altın Gr.
|911
|911
|9,18
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,63
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,28
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,73
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TTKOM, THYAO
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 17 kaybederek (% -0.75 ) 2, 148
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, ULUUN, RHEAG, IMASM, MNDRS, DAGHL, ORCAY, BAGFS, EUHOL, TMPOL
-
17:59
OYLUM, ENSRI, EUHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
KERVN, SELVA, DURDO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında