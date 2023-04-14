***CLEBI* *ALCAR* *PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***CLEBI******ALCAR******PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ALCAR, CLEBI, PAGYO17.04.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaALARKO CARRIER ALCAR 8,3333333 7,4999999CELEBI CLEBI 42,4 38,16PANORA GMYO PAGYO 0,3516 0,3516Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138533BIST