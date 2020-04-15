***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 10:07
***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CLEBI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CLEBI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838019
BIST
12:5396.518
En Yüksek
|Değişim
|: -2,06%
|| -2.031,83
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
12:536,8604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0440
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8604
En Düşük
6,8079
12:537,4989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0135
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5008
En Düşük
7,4578
12:53378,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,33
|Açılış
|: 378,42
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|6.000.382
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,12
|73.619
|% 9,96
|
|RTALB
|8,65
|14.687.076
|% 9,91
|
|SODSN
|22,62
|143.252
|% 9,91
|
|EKIZ
|3,80
|1.145.810
|% 9,83
|
|DOKTA
|24,30
|868.944
|% -9,93
|
|SELGD
|2,01
|237.825
|% -9,87
|
|IDEAS
|2,39
|53.606
|% -9,13
|
|IHEVA
|2,11
|57.972.400
|% -9,05
|
|IZTAR
|2,65
|261.379
|% -7,67
|
|THYAO
|10,78
|1.608.440.094
|% -1,10
|
|PGSUS
|61,80
|1.209.068.508
|% 0,32
|
|ASELS
|26,72
|1.181.138.114
|% -2,05
|
|GARAN
|8,35
|605.478.206
|% -2,68
|
|TSPOR
|5,42
|407.831.932
|% 4,23
|
|THYAO
|10,78
|1.608.440.094
|% -1,10
|
|YKBNK
|1,97
|249.047.046
|% -3,43
|
|IHLAS
|0,63
|65.014.791
|% -5,97
|
|IHLGM
|1,05
|106.409.998
|% -4,55
|
|MNDRS
|1,53
|147.443.981
|% 4,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5501
|8,5930
|% -0,35
|
|Frank
|7,0871
|7,1298
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8186
|1,8277
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-8,08
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|2.418
|2.479
|-0,90
|
|Tam
|2.486
|2.551
|-1,00
|
|Yarım
|1.209
|1.242
|-0,50
|
|Çeyrek
|607
|621
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|15,56
|15,60
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|28,31
|28,31
|-1,29
|