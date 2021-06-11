***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.06.2021 10:48
***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CLEBI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CLEBI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941928
BIST
11:451.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
11:458,3451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0828
|Açılış
|: 8,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
11:4510,1581
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,1195
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
11:45508,37
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -6,10
|Açılış
|: 508,37
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler11:44
|OYYAT
|22,54
|146.757.172
|% 9,95
|
|QNBFL
|102,00
|20.094
|% 9,62
|
|LINK
|34,96
|14.247.987
|% 7,83
|
|LUKSK
|53,65
|12.404.287
|% 7,60
|
|BMSCH
|5,92
|75.906.282
|% 7,05
|
|MERIT
|155,20
|812.938
|% -9,98
|
|YESIL
|3,16
|16.305.660
|% -9,97
|
|TKURU
|159,00
|2.744.320
|% -9,25
|
|SKTAS
|4,48
|11.143.735
|% -7,63
|
|ATATP
|29,58
|43.360.789
|% -6,45
|
|GARAN
|8,52
|566.620.458
|% 0,47
|
|THYAO
|14,59
|486.464.029
|% 1,11
|
|ASELS
|15,88
|343.625.785
|% 1,15
|
|FENER
|37,18
|314.369.407
|% 1,75
|
|TUPRS
|105,20
|287.231.107
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,16
|286.794.816
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,63
|160.137.470
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,31
|206.147.873
|% 0,87
|
|GARAN
|8,52
|566.620.458
|% 0,47
|
|TSKB
|1,41
|80.658.694
|% 0,71
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3430
|8,3447
|% -0,99
|
|Euro
|10,1511
|10,1582
|% -1,16
|
|Sterlin
|11,7765
|11,8355
|% -1,14
|
|Frank
|9,2753
|9,3312
|% -1,15
|
|Riyal
|2,2176
|2,2287
|% -1,03
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-6,58
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|28,16
|28,19
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,54
|-0,05
|
Seans Raporu
11:44
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11:59HALKB
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11:58GSDDE
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11:57XU030
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11:56PEGYO
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11:55HALKB
Yüzde 4.08 oranında artışla 5.10 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 035, 929 adet işlem