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***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

27.03.2024 16:20
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/12/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
PT. Prathita Titiannusantara ("PTN")
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Havalimanı Yer Hizmetleri işi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
650.000.000 IDR (37.865 Avro)
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
27.03.2024
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
643.500.000 IDR
Beher Payın Alış Fiyatı
53,8462 IDR
Toplam Tutar
34.650.000.000 IDR (2.019.000 Avro)
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
99%
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
99%
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
99%
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,46%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,65%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Önümüzdeki 5 yıl içerinde konsolide finansal hasılata katkısının yıllık ortalama 14 milyon Avro olması öngörülmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Dana Pensiun Merpati Nusantara Airlines ("DPMNA") ve Koperasi Karyawan Pratitha Titiannusantara'dan ("KKPT")
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
23/12/2023
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Net Aktif değerleme ve indirgenmiş nakit akımı yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Nihai pazarlık usulü ile belirlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Nihai pazarlık usulü ile belirlenmiştir
Açıklamalar

     25 Aralık 2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, Şirketimizin stratejik büyüme planları doğrultusunda, Endonezya'nın Jakarta şehrinde mukim PT. Prathita Titiannusantara ("PTN") şirketinin mevcut iki hissedarı olan Dana Pensiun Merpati Nusantara Airlines ("DPMNA") ve Koperasi Karyawan Pratitha Titiannusantara'dan ("KKPT") hisselerinin tamamının (%100) 35 milyar IDR (yaklaşık 2,06 milyon Avro) bedelle satın almak suretiyle yatırım yapmak üzere, Hisse Satış ve Alım Sözleşmesi ("SPA") imza edildiği, söz konusu SPA'de tanımlı koşulların gerçekleşmesi durumunda, hisse devir işlemlerinin en geç 30 Mart 2024 tarihine kadar tamamlanmasının öngörüldüğü, ve PTN'ye ait hisselerin Şirketimiz veya mevcut, ya da o tarihe kadar kurulacak bir veya daha fazla iştiraki vasıtasıyla devir alınması planlandığı belirtilmişti.
Yukarıda bahsedilen hisse devir işlemleri 27 Mart 2024 (bugün) tamamlanmış olup Şirketimiz PTN'nin hisselerinin %99'unu, Şirketimizin ana ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş. %1'ni satın almak suretiyle devir almıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263196


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Platin 897,09 897,96 % 0,66  
Paladyum 970,85 974,65 % 0,66  
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Altın Ons 2.191,15 2.191,48 % 0,66  
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