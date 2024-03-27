***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi22/12/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıPT. Prathita Titiannusantara ("PTN")Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuHavalimanı Yer Hizmetleri işiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi650.000.000 IDR (37.865 Avro)Edinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih27.03.2024Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı643.500.000 IDRBeher Payın Alış Fiyatı53,8462 IDRToplam Tutar34.650.000.000 IDR (2.019.000 Avro)Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)99%Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)99%Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)99%Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,46%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,65%Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiÖnümüzdeki 5 yıl içerinde konsolide finansal hasılata katkısının yıllık ortalama 14 milyon Avro olması öngörülmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıDana Pensiun Merpati Nusantara Airlines ("DPMNA") ve Koperasi Karyawan Pratitha Titiannusantara'dan ("KKPT")Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi23/12/2023Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiNet Aktif değerleme ve indirgenmiş nakit akımı yöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniNihai pazarlık usulü ile belirlenmiştirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiNihai pazarlık usulü ile belirlenmiştirAçıklamalar25 Aralık 2023 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, Şirketimizin stratejik büyüme planları doğrultusunda, Endonezya'nın Jakarta şehrinde mukim PT. Prathita Titiannusantara ("PTN") şirketinin mevcut iki hissedarı olan Dana Pensiun Merpati Nusantara Airlines ("DPMNA") ve Koperasi Karyawan Pratitha Titiannusantara'dan ("KKPT") hisselerinin tamamının (%100) 35 milyar IDR (yaklaşık 2,06 milyon Avro) bedelle satın almak suretiyle yatırım yapmak üzere, Hisse Satış ve Alım Sözleşmesi ("SPA") imza edildiği, söz konusu SPA'de tanımlı koşulların gerçekleşmesi durumunda, hisse devir işlemlerinin en geç 30 Mart 2024 tarihine kadar tamamlanmasının öngörüldüğü, ve PTN'ye ait hisselerin Şirketimiz veya mevcut, ya da o tarihe kadar kurulacak bir veya daha fazla iştiraki vasıtasıyla devir alınması planlandığı belirtilmişti.Yukarıda bahsedilen hisse devir işlemleri 27 Mart 2024 (bugün) tamamlanmış olup Şirketimiz PTN'nin hisselerinin %99'unu, Şirketimizin ana ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş. %1'ni satın almak suretiyle devir almıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263196BIST