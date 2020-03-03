***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 1.877.885.618 1.483.010.488Satışların Maliyeti20 -1.334.612.924 -1.025.909.556TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)543.272.694 457.100.932BRÜT KAR (ZARAR)543.272.694 457.100.932Genel Yönetim Giderleri22 -229.556.624 -186.745.255Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 87.186.678 194.183.103Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -105.479.670 -188.608.265ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)295.423.078 275.930.515Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 4.410.868 3.948.024Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -1.268.361 -305.699Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6 24.794.204 23.371.805FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)323.359.789 302.944.645Finansman Gelirleri27 54.942.443 77.551.573Finansman Giderleri28 -163.380.638 -165.684.117SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)214.921.594 214.812.101Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-19.457.693 -6.361.830Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -55.074.586 -34.366.471Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 35.616.893 28.004.641SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)195.463.901 208.450.271DÖNEM KARI (ZARARI)195.463.901 208.450.271Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.108.822 3.866.315Ana Ortaklık Payları192.355.079 204.583.956Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI319.778.575 322.036.269Dönem Karı (Zararı)195.463.901 208.450.271Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler255.322.232 290.764.169Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 127.438.468 66.961.944Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8 25.810.499 9.508.554Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23.537.942 60.286.992Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23.537.942 10.768.247Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler49.518.745Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23,24 41.137.505 12.681.076Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-17.684.568 -11.894.091Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler58.822.073 24.575.167Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler46.537.566 161.977.903Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler6 -24.794.204 -23.371.805Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19.457.693 6.361.830Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler25 -3.803.237 -3.642.325İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-60.084.966 -142.798.748Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-6.365.828 -38.346.116Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-67.828.664 -67.501.053İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.264.740 93.524İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-65.563.924 -67.594.577Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-28.707.267 -57.573.370Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.411.108 -1.651.630Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.317.820 -28.589.119Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler34.735.087 22.567.191İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)12.298.298 -1.612.877İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)22.436.789 24.180.068Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14.775.265 11.184.496Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.600.271 17.110.853Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları390.701.167 356.415.692Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -19.634.958 -11.129.629Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-394.799 -242.504Vergi İadeleri (Ödemeleri)-50.892.835 -23.007.290YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-170.152.403 -209.267.856İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-13.923.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.101.465 9.109.365Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.101.465 9.109.365Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-190.877.547 -226.921.893Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -175.742.802 -204.586.286Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -15.134.745 -22.335.607Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler24.287.304İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler24.287.304Alınan Temettüler6 1.259.375 8.544.672FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-203.739.201 40.316.391Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 339.884.116 259.515.220Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -326.438.040 -140.952.126Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-73.943.183Ödenen Temettüler-128.803.766 -76.545.000Ödenen Faiz-32.122.896 -13.595.794Alınan Faiz7 17.684.568 11.894.091YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-54.113.029 153.084.804Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi66.324.883 -69.758.446NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.211.854 83.326.358DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ196.730.773 113.404.415DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 208.942.627 196.730.773Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 209.130.875 197.023.791Finansal Yatırımlar57.747.115 51.444.157Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri5 57.747.115 51.444.157Ticari Alacaklar216.999.043 175.331.861İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 3.873.386 1.608.646İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 213.125.657 173.723.215Diğer Alacaklar70.402.501 57.689.178İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 26.647.884 24.164.660İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 43.754.617 33.524.518Stoklar10 16.524.734 14.113.626Peşin Ödenmiş Giderler29.502.211 21.045.610İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 29.502.211 21.045.610Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar29 6.456.151 251.958Diğer Dönen Varlıklar16.389.181 6.554.957İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 16.389.181 6.554.957ARA TOPLAM623.151.811 523.455.138TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR623.151.811 523.455.138DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar334.290 166.650Vadeli Mevduatlar5 334.290 166.650Diğer Alacaklar151.002.241 151.619.911İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 81.497.007 95.869.814İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 69.505.234 55.750.097Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 129.954.118 95.725.908Maddi Duran Varlıklar457.159.082 321.805.178Tesis, Makine ve Cihazlar11 199.684.081 104.150.541Taşıtlar11 44.216.323 32.442.389Mobilya ve Demirbaşlar11 33.753.940 5.493.771Özel Maliyetler11 172.563.328 22.739.450Yapılmakta Olan Yatırımlar11 6.941.410 156.979.027Kullanım Hakkı Varlıkları12 428.056.013Maddi Olmayan Duran Varlıklar285.431.765 263.033.821Şerefiye13 60.932.266 43.925.159Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 224.499.499 219.108.662Peşin Ödenmiş Giderler20.038.235 43.673.520İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16 20.038.235 43.673.520Ertelenmiş Vergi Varlığı102.587.821 98.539.804Diğer Duran Varlıklar21.874.312 24.040.111İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar15 21.874.312 24.040.111TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.596.437.877 998.604.903TOPLAM VARLIKLAR2.219.589.688 1.522.060.041KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar21.421.438 4.047.575İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar21.421.438 4.047.575Banka Kredileri7 21.421.438 4.047.575Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları534.989.770 229.741.802İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları534.989.770 229.741.802Banka Kredileri7 441.030.490 229.741.802Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 93.959.280Ticari Borçlar134.699.626 99.964.539İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 21.948.013 9.649.715İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 112.751.613 90.314.824Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 53.986.507 39.211.242Diğer Borçlar18.401.711 12.845.993İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 18.401.711 12.845.993Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17.032.046 15.698.571İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 17.032.046 15.698.571Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 7.569.141 12.443.013Kısa Vadeli Karşılıklar23.779.048 18.416.550Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 16.996.522 12.474.484Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 6.782.526 5.942.066Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.860.670 9.878.674İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 8.860.670 9.878.674ARA TOPLAM820.739.957 442.247.959TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER820.739.957 442.247.959UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar704.550.286 488.025.051İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar704.550.286 488.025.051Banka Kredileri7 339.762.727 488.025.051Kiralama İşlemlerinden Borçlar364.787.559Diğer Borçlar16.806.306 16.098.610İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 16.806.306 16.098.610Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.036.334İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 1.036.334Uzun Vadeli Karşılıklar28.354.292 27.467.482Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 28.354.292 27.467.482Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 21.497.424 5.876.935Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler55.204.459 188.220.156İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler15 55.204.459 188.220.156TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER826.412.767 726.724.568TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.647.152.724 1.168.972.527ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar510.178.196 336.259.562Ödenmiş Sermaye19 24.300.000 24.300.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-24.024.964 -24.478.059Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.024.964 -24.478.059Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.024.964 -24.478.059Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)136.376.158 97.242.555Yabancı Para Çevrim Farkları136.376.158 97.242.555Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler63.387.956 50.630.456Yasal Yedekler19 63.387.956 50.630.456Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları117.783.967 -16.019.346Net Dönem Karı veya Zararı192.355.079 204.583.956Kontrol Gücü Olmayan Paylar62.258.768 16.827.952TOPLAM ÖZKAYNAKLAR572.436.964 353.087.514TOPLAM KAYNAKLAR2.219.589.688 1.522.060.041Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 -18.927.043 42.350.965 43.097.456 -17.302.954 85.361.608 158.880.032 9.975.142 168.855.174Transferler7.533.000 77.828.608 -85.361.608Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.551.016 54.891.590 204.583.956 253.924.530 6.846.612 260.771.142Dönem Karı (Zararı)204.583.956 204.583.956 3.866.315 208.450.271Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.551.016 54.891.590 49.340.574 2.980.297 52.320.871Kar Payları-76.545.000 -76.545.000 -76.545.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler6.198 6.198Dönem Sonu Bakiyeler24.300.000 -24.478.059 97.242.555 50.630.456 -16.019.346 204.583.956 336.259.562 16.827.952 353.087.514Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.300.000 -24.478.059 97.242.555 50.630.456 -16.019.346 204.583.956 336.259.562 16.827.952 353.087.514Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler71.183.770 71.183.770 24.699.987 95.883.757Transferler12.757.500 191.826.456 -204.583.956Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)453.095 39.133.603 192.355.079 231.941.777 6.314.386 238.256.163Dönem Karı (Zararı)192.355.079 192.355.079 3.108.822 195.463.901Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)453.095 39.133.603 39.586.698 3.205.564 42.792.262Kar Payları-128.803.766 -128.803.766 -128.803.766Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-403.147 -403.147 14.416.443 14.013.296Dönem Sonu Bakiyeler24.300.000 -24.024.964 136.376.158 63.387.956 117.783.967 192.355.079 510.178.196 62.258.768 572.436.964Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)195.463.901 208.450.271DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar480.226 -5.576.650Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)148.054 -6.698.169Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar498.624 -270.248Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)498.624 -270.248Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-166.452 1.391.767Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-38.255 1.322.286Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi-128.197 69.481Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar42.312.036 57.897.521Yabancı Para Çevrim Farkları42.312.036 57.897.521Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)42.312.036 57.897.521DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)42.792.262 52.320.871TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)238.256.163 260.771.142Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar6.314.386 6.846.612Ana Ortaklık Payları231.941.777 253.924.530http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824042BIST