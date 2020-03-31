***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımının 2020 yılı hesap dönemi içinde tamamlanması kaydıyla temettü dağıtımın taksitli şekilde yapılmasına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 13.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 Peşin 4,3500000 435 0 4,3500000 435B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 Peşin 4,3500000 435 0 4,3500000 435C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 Peşin 4,3500000 435 15 3,6975000 369,75Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 07.04.2020 09.04.2020 08.04.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 0 0C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2020 (bugün) tarihinde saat 14.00'te Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde yapılmıştır.Şirketimizin 31.12.2019 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 192.355.079 TL tutarındaki Net Dönem Karı'nın aşağıdaki şekilde dağıtılması,ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2019 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)SPK'ya GöreYasal Kayıtlara (YK) GöreNet Dönem Karı192.355.079,00116.704.949,27Geçmiş Yıl Zararları (-)0,000,00Genel Kanuni Yedek Akçe (-)0,000,00Net Dağıtılabilir Dönem Karı192.355.079,00116.704.949,27Ortaklara Birinci Kar Payı1.215.000,001.215.000,00Ortaklara İkinci Kar Payı104.490.000,00104.490.000,00Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar0,000,00Genel Kanuni Yedek Akçe10.449.000,0010.449.000,00Olağanüstü Yedeklere Aktarılan76.201.079,00550.949,27Bu çerçevede SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin olarak- tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara %435,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 4,3500 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması,- diğer ortaklara %435,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 4,3500 TL brüt ve %369,75 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 3,6975 TL net nakit kar payı dağıtılması,- ve 2020 yılı hesap dönemi içinde tamamlanması kaydıyla temettü dağıtımın taksitli şekilde yapılmasına ve taksit tutarları ile taksitli dağıtım tarihlerinin belirlenmesi hususunda Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinekarar verildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 CLEBI 2019 yılı kar dağıtım tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 24.300.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 59.838.791,62Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 214.921.594 141.617.613,524. Vergiler ( - ) 19.457.693 24.912.664,255. Net Dönem Kârı 192.355.079 116.704.949,276. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 192.355.079 116.704.949,27Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 3.321.32210. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 195.676.40111. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.215.000* Nakit 1.215.000* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 104.490.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 10.449.00017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 76.201.079 550.949,2720. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 42.282.000 0 21,98 4,35 435B Grubu 22.785.300 0 11,85 4,35 435C Grubu 40.637.700 0 21,13 4,35 435TOPLAM 105.705.000 0 54,95Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları* A ve B grubu paylar Şirketimiz ana ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'ye ait olup ödenecek kar payından stopaj kesintisi yapılmayacaktır.** Pay sahiplerinin dar mükellef, tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi olup olmadığı bilinmediğinden brüt-net hesaplaması payların stopaja tabi olduğu varsayımı ile yapılmıştır.*** Kar payı dağıtımının 2020 yılı hesap dönemi içinde tamamlanması kaydıyla temettü dağıtımın taksitli şekilde yapılmasına ve taksit tutarları ile taksitli dağıtım tarihlerinin belirlenmesi hususunda Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833662BIST