***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şirketimiz, 31 Mart 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Kar Dağıtımının taksitli yapılması, taksit tutarları ve taksitli dağıtım tarihlerinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmiş olup, 3 Nisan 2020 tarihinde Yönetim Kurulumuz, Kar Dağıtımının 2 eşit taksitte 31 Ağustos 2020 ve 30 Ekim 2020 tarihlerinde yapılmasına karar vermiştir.Karar Tarihi 03.04.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 TaksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 1. Taksit 2,1750000 217,5 0 2,1750000 217,5A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 2. Taksit 2,1750000 217,5 0 2,1750000 217,5A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 TOPLAM 4,3500000 435 0 4,3500000 435B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 1. Taksit 2,1750000 217,5 0 2,1750000 217,5B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 2. Taksit 2,1750000 217,5 0 2,1750000 217,5B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 TOPLAM 4,3500000 435 0 4,3500000 435C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 1. Taksit 2,1750000 217,5 15 1,8487500 184,875C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 2. Taksit 2,1750000 217,5 15 1,8487500 184,875C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 TOPLAM 4,3500000 435 15 3,6975000 369,75Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 31.08.2020 02.09.2020 01.09.20202. Taksit 30.10.2020 03.11.2020 02.11.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 0 0C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin, 31 Mart 2020 tarihinde, 2019 muamelatından dolayı yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2019 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi ile ilgili aşağıdaki kararlar alınmıştır.SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin olarak· - tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara %435,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 4,3500 TL Brüt=net nakit kar payı dağıtılması,· - diğer ortaklara %435,00 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 4,3500 TL brüt ve %369,75 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 3,6975 TL net nakit kar payı dağıtılması,· - ve 2020 yılı hesap dönemi içinde tamamlanması kaydıyla temettü dağıtımın taksitli şekilde yapılmasını ve taksit tutarları ile taksitli dağıtım tarihlerinin belirlenmesi hususunda Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,Şirketimiz Olağan Genel Kurulunda alınan iş bu kararlar doğrultusunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu, dağıtıma konu nakit ve taksitli olarak dağıtılması kararlaştırılan toplam 105.705.000 TL tutarındaki nakit kar payının Şirket Ortaklarına 2 (iki) eşit taksit halinde 31 Ağustos 2020 ve 30 Ekim 2020 tarihlerinde ödenmesine,Buradan hareketle, Şirketimiz sermayesini temsil eden 1,00 TL'lik nominal değerdeki bir adet hisse senedi için iki taksitte ödenecek kar payı ödemelerinin - Hisse Grupları bazında aşağıda yer alan tabloda belirtilen tutarlar ve tarihler dikkate alınarak - gerçekleştirilmesine,ve yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca bilimum iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine mevcudun oybiriliğiyle karar verildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 CLEBI 2019 yılı kar dağıtım tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 24.300.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 59.838.791,62Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 214.921.594 141.617.613,524. Vergiler ( - ) 19.457.693 24.912.664,255. Net Dönem Kârı 192.355.079 116.704.949,276. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 192.355.079 116.704.949,27Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 3.321.32210. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 195.676.40111. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.215.000* Nakit 1.215.000* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 104.490.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 10.449.00017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 76.201.079 550.949,2720. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 42.282.000 0 21,98 4,35 435B Grubu 22.785.300 0 11,85 4,35 435C Grubu 40.637.700 0 21,13 4,35 435TOPLAM 105.705.000 0 54,95Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları* A ve B grubu paylar Şirketimiz ana ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'ye ait olup ödenecek kar payından stopaj kesintisi yapılmayacaktır.** Pay sahiplerinin dar mükellef, tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi olup olmadığı bilinmediğinden brüt-net hesaplaması payların stopaja tabi olduğu varsayımı ile yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834716BIST