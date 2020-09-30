***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı nakit kar payı 2.taksit dağıtım tarihinin, 18 Eylül 2020 tarihli 2948 sayılı Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda yeniden belirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 18 Eylül 2020 tarihli 31248 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç Ay Uzatılması Hakkındaki 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun geçici 13üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sürenin 3 ay uzatılması sebebiyleKarar Tarihi 21.09.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 TaksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 1. Taksit 1,9750000 197,5 0 1,9750000 197,5A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 2. Taksit 2,3750000 237,5 0 2,3750000 237,5A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 TOPLAM 4,3500000 435 0 4,3500000 435B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 1. Taksit 1,9750000 197,5 0 1,9750000 197,5B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 2. Taksit 2,3750000 237,5 0 2,3750000 237,5B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 TOPLAM 4,3500000 435 0 4,3500000 435C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 1. Taksit 1,9750000 197,5 15 1,6787500 167,875C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 2. Taksit 2,3750000 237,5 15 2,0187500 201,875C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 TOPLAM 4,3500000 435 15 3,6975000 369,75Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 31.08.2020 31.08.2020 02.09.2020 01.09.20202. Taksit 04.01.2021 04.01.2021 06.01.2021 05.01.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 0 0C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu,31 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul kararı çerçevesinde, 4 Haziran 2020 tarihinde almış olduğu, nakit ve Şirket Ortaklarına 2 (iki) taksit halinde, 31 Ağustos 2020'de 47.992.500 TL ve 1 Ekim 2020'de 57.712.500 TL olmak üzere toplam 105.705.000 TL dağıtılması kararlaştırılan nakit kar payı ödenmesine ilişkin kararda, 1 Ekim 2020 olarak belirlenmiş 2.taksit ödeme tarihinin, 18 Eylül 2020 tarihli 31248 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç Ay Uzatılması Hakkındaki 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, 4 Ocak 2021 olarak yeniden belirlenmesine, ve yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca bilimum iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 CLEBI 2019 yılı kar dağıtım tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 24.300.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 59.838.791,62Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 214.921.594 141.617.613,524. Vergiler ( - ) 19.457.693 24.912.664,255. Net Dönem Kârı 192.355.079 116.704.949,276. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 192.355.079 116.704.949,27Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 3.321.32210. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 195.676.40111. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.215.000* Nakit 1.215.000* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 104.490.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 10.449.00017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 76.201.079 550.949,2720. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 42.282.000 0 21,98 4,35 435B Grubu 22.785.300 0 11,85 4,35 435C Grubu 40.637.700 0 21,13 4,35 435TOPLAM 105.705.000 0 54,95Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları* A ve B grubu paylar Şirketimiz ana ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'ye ait olup ödenecek kar payından stopaj kesintisi yapılmayacaktır.** Pay sahiplerinin dar mükellef, tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi olup olmadığı bilinmediğinden brüt-net hesaplaması payların stopaja tabi olduğu varsayımı ile yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877404BIST