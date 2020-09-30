***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.09.2020 13:32
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 yılı nakit kar payı 2.taksit dağıtım tarihinin, 18 Eylül 2020 tarihli 2948 sayılı Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda yeniden belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 18 Eylül 2020 tarihli 31248 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç Ay Uzatılması Hakkındaki 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun geçici 13üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sürenin 3 ay uzatılması sebebiyle
Karar Tarihi 21.09.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 Taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 1. Taksit 1,9750000 197,5 0 1,9750000 197,5
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 2. Taksit 2,3750000 237,5 0 2,3750000 237,5
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 TOPLAM 4,3500000 435 0 4,3500000 435
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 1. Taksit 1,9750000 197,5 0 1,9750000 197,5
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 2. Taksit 2,3750000 237,5 0 2,3750000 237,5
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 TOPLAM 4,3500000 435 0 4,3500000 435
C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 1. Taksit 1,9750000 197,5 15 1,6787500 167,875
C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 2. Taksit 2,3750000 237,5 15 2,0187500 201,875
C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 TOPLAM 4,3500000 435 15 3,6975000 369,75
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit 31.08.2020 31.08.2020 02.09.2020 01.09.2020
2. Taksit 04.01.2021 04.01.2021 06.01.2021 05.01.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00011 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRECLBI00029 0 0
C Grubu, CLEBI, TRACLEBI91M5 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu,
31 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul kararı çerçevesinde, 4 Haziran 2020 tarihinde almış olduğu, nakit ve Şirket Ortaklarına 2 (iki) taksit halinde, 31 Ağustos 2020'de 47.992.500 TL ve 1 Ekim 2020'de 57.712.500 TL olmak üzere toplam 105.705.000 TL dağıtılması kararlaştırılan nakit kar payı ödenmesine ilişkin kararda, 1 Ekim 2020 olarak belirlenmiş 2.taksit ödeme tarihinin, 18 Eylül 2020 tarihli 31248 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç Ay Uzatılması Hakkındaki 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, 4 Ocak 2021 olarak yeniden belirlenmesine, ve yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca bilimum iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, mevcudun oybirliğiyle karar vermiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 CLEBI 2019 yılı kar dağıtım tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 24.300.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 59.838.791,62
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 214.921.594 141.617.613,52
4. Vergiler ( - ) 19.457.693 24.912.664,25
5. Net Dönem Kârı 192.355.079 116.704.949,27
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 192.355.079 116.704.949,27
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 3.321.322
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 195.676.401
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.215.000
* Nakit 1.215.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 104.490.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 10.449.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 76.201.079 550.949,27
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 42.282.000 0 21,98 4,35 435
B Grubu 22.785.300 0 11,85 4,35 435
C Grubu 40.637.700 0 21,13 4,35 435
TOPLAM 105.705.000 0 54,95
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
* A ve B grubu paylar Şirketimiz ana ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş.'ye ait olup ödenecek kar payından stopaj kesintisi yapılmayacaktır.
** Pay sahiplerinin dar mükellef, tam mükellef, tüzel kişi veya gerçek kişi olup olmadığı bilinmediğinden brüt-net hesaplaması payların stopaja tabi olduğu varsayımı ile yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877404
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