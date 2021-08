***CLKEN*** ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Faks NO:163 34394 ZİNCİRLİKUYU-ŞİŞLİ, İSTANBUL +90 212 306 50 08Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMUSTAFA EMRAH SARI BÜTÇE PLANLAMA VE RAPORLAMA KOORDİNATÖRÜ +90 212 942 91 60 emrah.sari@calikenerji.comDUYGU ÖZTÜRK BÜTÇE PLANLAMA VE RAPORLAMA ŞEFİ +90 212 942 91 63 duygu.ozturk@calikenerji.comFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu ŞİRKETİMİZ, ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSİ KURULMASI, İŞLETMEYE ALINMASI, KİRALANMASI, ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ, ÜRETİLEN ELEKTRİK ENERJİSİNİN VE/VEYA KAPASİTENİN MÜŞTERİLERE SATIŞI İLE İŞTİGAL EDER.BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU: GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıÖzel Sektör Tahvili 26.07.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı(Nitelikli Yatırımcılar Arasında)Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıÖzel Sektör Tahvili 750.000.000,00 TRY Yurtiçi 27.08.2020 27.08.2021 Nitelikli Yatırımcıya SatışYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET ÇALIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKANI, YÖNETİM KURULU ÜYESİ 0.100247 YOK Bağımsız Üye Değil YOKOSMAN SAİM DİNÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis GENEL MÜDÜR, YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI, YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ, YÖNETİM KURULU ÜYESİ, TEMSİLCİ 0 YOK Bağımsız Üye Değil YOKORHAN GENİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye DeğilONUR YÜCEKAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mühendis Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA FATİH GENÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerONUR YÜCEKAL GENEL MÜDÜR Mühendis GENEL MÜDÜRDENİZ MAKBULE KUYUBAŞI MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Ekonomist MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI -ORHAN ZAĞYAPAN TAAHHÜT OPERASYONLARI GENEL MÜDÜR YRD. Mühendis TAAHHÜT OPERASYONLARI GENEL MÜDÜR YRD. -SAVAŞ KARAHAN TEKLİF VE MÜHENDİSLİK GENEL MÜDÜR YRD. Mühendis TEKLİF VE MÜHENDİSLİK GENEL MÜDÜR YRD. -SELÇUK SAYILIR İŞ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Mühendis İŞ GELİŞTİRME GENEL MÜDÜR YARDIMCISIBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiADACAMİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC .A.Ş. ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM 73.000.000,00 72.966.308,00 TRY 99,95 BAĞLI ORTAKLIKATAYURT İNŞAAT A.Ş. İNŞAAT 3.100.000,00 3.084.500,00 TRY 99,50 BAĞLI ORTAKLIKÇALIK ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ENERJİ 378.000.000,00 377.622.000,00 TRY 99,90 BAĞLI ORTAKLIKÇALIK ENERJİ DUBAI FZE MALZEME TİCARETİ 272.500,00 272.500,00 USD 100,00 BAĞLI ORTAKLIKKIZILIRMAK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM 2.150.000,00 2.134.950,00 TRY 99,30 BAĞLI ORTAKLIKMOMENTUM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM 85.000.000,00 85.000.000,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKTÜRKMEN'İN ALTIN ASRI ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. ELEKTRİK TİCARETİ 2.500.000,00 2.387.000,00 TRY 95,50 BAĞLI ORTAKLIKYEŞİLÇAY ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC.A.Ş. ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM 11.300.000,00 11.299.764,00 TRY 99,99 BAĞLI ORTAKLIKÇALIK GEORGIA LLC ENERJİ 100.000,00 100.000,00 USD 100,00 BAĞLI ORTAKLIKKAYSERİGAZ KAYSERİ DOĞALGAZ DAĞITIM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. DOĞALGAZ DAĞITIM 6.500.000,00 650.000,00 TRY 10,00 İŞTİRAKBURSAGAZ BURSA ŞEHİRİÇİ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. DOĞALGAZ DAĞITIM 89.000.000,00 8.900.000,00 TRY 10,00 İŞTİRAKGAP İNŞAAT CONSTRUCTION & INVESTMENT CO. LTD. İNŞAAT 10.000.000,00 2.000.000,00 SDG 20,00 İŞTİRAKKOSOVO ÇALIK LİMAK ENERGY SH.A ENERJİ 50.000,00 25.000,00 EUR 50,00 İŞTİRAKÇALIK ENERJİ A.Ş. - LİBYA BRANCH ENERJİ 200.000,00 200.000,00 USD 100,00 BAĞLI ORTAKLIKTECHNOVISION MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK VE DIŞ TİC. A.Ş. MÜHENDİSLİK 10.000.000,00 9.900.000,00 TRY 99,00 BAĞLI ORTAKLIKJSC ÇALIK GEORGIA WIND ENERJİ 1.000.000,00 850.000,00 USD 85,00 BAĞLI ORTAKLIKTECHNOLOGICAL ENERGY N.V. TİCARET 400.000,00 400.000,00 EUR 100,00 BAĞLI ORTAKLIKTAŞKENT MERKEZ PARK GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. İNŞAAT 1.000.000,00 1.000.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKDEMİRCİLİ RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM 47.000.000,00 39.950.000,00 TRY 85,00 BAĞLI ORTAKLIKÇALIK RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM 86.000.000,00 81.700.000,00 TRY 95,00 BAĞLI ORTAKLIKCL ENERJİ ÜRETİM VE İNŞAAT A.Ş. ENERJİ 50.000,00 25.000,00 TRY 50,00 İŞTİRAKANT ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ENERJİ 11.000.000,00 11.000.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKTCB İNŞAAT YATIRIM A.Ş. İNŞAAT 4.500.000,00 4.500.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKDTM ENERJİ YATIRIMLARI ADİ ORTAKLIĞI ENERJİ 20.000,00 10.000,00 TRY 50,00 İŞ ORTAKLIĞIPKN ENERJİ HİZMETLERİ ADİ ORTAKLIĞI ENERJİ 20.000,00 10.000,00 TRY 50,00 İŞ ORTAKLIĞICYK ENERJİ ADİ ORTAKLIĞI ENERJİ 100.000,00 100.000,00 TRY 99,00 İŞ ORTAKLIĞIWORKİNDO TEKNOLOJİ VE İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIK A.Ş. HİZMET 17.250.000,00 17.250.000,00 TRY 33,33 İŞTİRAKDOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. ENERJİ 67.000.000,00 33.500.000,00 TRY 50,00 İŞTİRAKSAUDİ JALİK ENERGY COMPANY ENERJİ 100.000,00 100.000,00 SAR 100,00 BAĞLI ORTAKLIKCE Solaire 1 SAS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM 2.000,00 1.900,00 USD 95,00 BAĞLI ORTAKLIKCE Solaire 2 SAS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM 2.000,00 1.900,00 USD 95,00 BAĞLI ORTAKLIKÇalık Enerji Japan G.K. ENERJİ 1.500.000,00 1.500.000,00 JPY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK