***CMBTN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
23.11.2023 18:35
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında CMBTN.E payları 24/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219716
BIST
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17:597.899
En Düşük
|Değişim
|: -1,11%
|| -88,44
|Açılış
|: 7.992
|
|Önceki Kapanış
|: 7.987
|
7.899
En Yüksek
8.062
17:5928,8329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0183
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8872
En Düşük
28,5567
17:5931,5221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0902
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,6227
En Düşük
31,2229
17:591.845,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,06
|Açılış
|: 1.845,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,73
|
1.854,81
En Düşük
1.830,57
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SAMAT
|29,48
|136.697.108
|% 10,00
|
|LIDFA
|10,78
|272.934.789
|% 10,00
|
|VERTU
|48,62
|120.107.592
|% 10,00
|
|TERA
|44,24
|119.042.630
|% 10,00
|
|FONET
|28,66
|129.159.287
|% 9,98
|
|YBTAS
|130.077,50
|11.412.938
|% -10,00
|
|DAPGM
|62,20
|31.966.695
|% -9,99
|
|ORMA
|202,90
|10.398.991
|% -9,98
|
|PRZMA
|49,60
|41.644.943
|% -9,98
|
|AVHOL
|43,66
|311.028.550
|% -8,43
|
|MIATK
|45,56
|3.667.556.642
|% 3,55
|
|ASTOR
|114,00
|2.547.378.302
|% -0,96
|
|REEDR
|28,98
|1.632.147.803
|% -1,76
|
|EKGYO
|7,26
|1.628.022.856
|% -3,97
|
|PGSUS
|725,00
|1.585.888.166
|% -1,76
|
|MHRGY
|5,84
|748.501.346
|% 5,80
|
|ODAS
|11,53
|1.144.460.730
|% -3,19
|
|MIATK
|45,56
|3.667.556.642
|% 3,55
|
|IHLGM
|2,00
|147.712.188
|% 6,95
|
|FORMT
|3,96
|247.440.459
|% 6,74
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8220
|28,8329
|% -0,06
|
|Euro
|31,4742
|31,5221
|% 0,29
|
|Sterlin
|36,0132
|36,1939
|% 0,20
|
|Frank
|32,4934
|32,6891
|% -0,07
|
|Riyal
|7,6634
|7,7018
|% -0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,69
|23,73
|% 0,66
|
|Platin
|916,97
|918,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.046,27
|1.051,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,84
|80,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.990,76
|1.991,03
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
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17:59AKCNS
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 157.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 173 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 7, 969 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 93, 410.00 milyon TL de
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17:58TARKM
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 699.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 184, 167 adet işlem
-
17:57KOZAA
Yüzde -3.24 oranında düşüşle 56.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 175, 490 adet işlem
-
17:56DESA
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 20.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 246, 926 adet işlem