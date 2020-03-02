***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2020 10:39
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823217
BIST
12:42108.745
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 2.751,46
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
108.301
12:426,2316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 6,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
12:426,9056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0235
|Açılış
|: 6,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9305
En Düşük
6,8533
12:42322,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 6,20
|Açılış
|: 322,70
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
322,92
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,98
|257.111.287
|% 18,56
|
|TUCLK
|5,30
|17.880.478
|% 15,22
|
|OYAYO
|4,46
|18.930.252
|% 14,95
|
|NIBAS
|7,70
|2.402
|% 14,93
|
|GRNYO
|1,72
|9.144.330
|% 14,67
|
|BALAT
|2,20
|312.048
|% -8,33
|
|BURVA
|14,05
|39.631
|% -5,96
|
|COSMO
|2,19
|2.190
|% -3,10
|
|SNGYO
|1,20
|100.696
|% -2,44
|
|KPHOL
|3,24
|10
|% -1,82
|
|THYAO
|11,95
|557.368.243
|% 1,70
|
|ASELS
|28,56
|273.530.592
|% 3,85
|
|KARSN
|1,98
|257.111.287
|% 18,56
|
|GARAN
|9,69
|198.820.232
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,38
|162.445.073
|% 3,93
|
|KARSN
|1,98
|257.111.287
|% 18,56
|
|EKGYO
|1,43
|99.177.399
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,38
|162.445.073
|% 3,93
|
|ADESE
|1,51
|93.649.826
|% 9,42
|
|ODAS
|2,04
|112.482.071
|% 4,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9365
|7,9763
|% -0,37
|
|Frank
|6,4526
|6,4915
|% 0,31
|
|Riyal
|1,6567
|1,6650
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.610
|30,62
|
|Altın Gr.
|323
|323
|6,43
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|18,00
|
|Tam
|2.130
|2.183
|22,96
|
|Yarım
|1.029
|1.056
|11,10
|
|Çeyrek
|516
|528
|5,56
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,99
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,08
|
|B. Petrol
|51,16
|51,16
|1,49
|