***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2020 12:17
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CMBTN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842564
BIST
15:0498.670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -172,33
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
15:047,0915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0469
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
15:047,6954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0087
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
15:04386,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,86
|Açılış
|: 386,25
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|3.972.029
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.680.166
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|305.217
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|2.096.885
|% 9,97
|
|PETUN
|22,34
|423.523.433
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|202.259
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|885.849
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,19
|488.161.134
|% 0,24
|
|TSPOR
|5,96
|478.960.891
|% 2,23
|
|PETUN
|22,34
|423.523.433
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,71
|387.540.194
|% -2,52
|
|AFYON
|2,78
|379.185.531
|% -5,44
|
|KRDMD
|2,24
|356.989.748
|% 3,70
|
|GSRAY
|2,71
|387.540.194
|% -2,52
|
|AFYON
|2,78
|379.185.531
|% -5,44
|
|DOHOL
|1,90
|223.958.850
|% 3,26
|
|KARSN
|1,75
|144.436.663
|% -3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7915
|8,8356
|% 0,62
|
|Frank
|7,2619
|7,3057
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8806
|1,8900
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-3,10
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,92
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.526
|1,20
|
|Tam
|2.548
|2.588
|1,20
|
|Yarım
|1.236
|1.265
|0,60
|
|Çeyrek
|620
|633
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|14,82
|14,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|29,23
|29,23
|2,03
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:17AKCNS
Yüzde -6.60 oranında düşüşle 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 138, 014 adet işlem
-
15:16UNYEC
Yüzde -8.30 oranında düşüşle 4.97 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 811, 288 adet işlem
-
15:15TKURU
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 10.94 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 488 adet işlem
-
15:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -91, 6 kaybederek (% -0.08 ) 115, 715
-
15:14XU100
Endeks 98, 717 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 6, 220.00 milyon TL de