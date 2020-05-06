***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2020 11:50
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842959
BIST
11:4898.639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -98,17
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
98.949
En Düşük
98.069
11:487,1569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0827
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1666
En Düşük
7,0607
11:487,7356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0657
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7454
En Düşük
7,6497
11:48392,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 3,71
|Açılış
|: 392,32
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.064.123
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|5.191.766
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|413.037
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|186.342
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|164.143
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|114.523.383
|% -9,94
|
|MAALT
|74,20
|8.970.781
|% -9,57
|
|ULUUN
|9,32
|91.194.934
|% -9,43
|
|PINSU
|5,28
|19.554.007
|% -8,01
|
|ERSU
|4,44
|18.933.859
|% -7,69
|
|KRDMD
|2,36
|389.065.648
|% 4,42
|
|ASELS
|27,22
|217.477.386
|% 0,59
|
|GARAN
|8,10
|200.454.016
|% -0,49
|
|KOZAA
|12,29
|143.111.854
|% 3,10
|
|PETKM
|3,51
|135.764.724
|% 0,86
|
|KRDMD
|2,36
|389.065.648
|% 4,42
|
|ODAS
|1,86
|134.942.464
|% 2,76
|
|KARSN
|1,84
|120.236.174
|% 6,36
|
|PETKM
|3,51
|135.764.724
|% 0,86
|
|TEKTU
|1,29
|47.233.682
|% 1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8303
|8,8746
|% 0,60
|
|Frank
|7,3099
|7,3539
|% 0,84
|
|Riyal
|1,8993
|1,9088
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-1,11
|
|Altın Gr.
|392
|392
|3,57
|
|Cumhuriyet
|2.513
|2.562
|21,20
|
|Tam
|2.586
|2.628
|25,80
|
|Yarım
|1.262
|1.285
|12,60
|
|Çeyrek
|629
|643
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,14
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,06
|
|B. Petrol
|31,86
|31,86
|0,89
|