CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.535.487
|% 10,00
|TKURU
|17,60
|208.490
|% 10,00
|AVHOL
|1,76
|970.110
|% 10,00
|EMNIS
|3,08
|55.813
|% 10,00
|IZTAR
|7,60
|609.733
|% 9,99
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6433
|8,6866
|% -0,62
|Frank
|7,2029
|7,2463
|% -0,49
|Riyal
|1,8656
|1,8750
|% -0,64
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|7,17
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,53
|Cumhuriyet
|2.481
|2.524
|-13,80
|Tam
|2.554
|2.590
|-14,20
|Yarım
|1.246
|1.266
|-6,90
|Çeyrek
|623
|633
|-3,40
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,54
|0,04
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,02
|B. Petrol
|29,91
|29,91
|0,28
Seans Raporu
- 12:30XU100 BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
- 12:29XU100 Endeks 98, 628 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 4, 954.00 milyon TL de
- 12:29MRGYO Yüzde 8.00 oranında artışla 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 504, 734 adet işlem
- 12:28IDEAS Yüzde 8.45 oranında artışla 3.85 lira fiyatla işlem gören hissede 105, 888 adet işlem
- 12:27DAGI Yüzde 8.75 oranında artışla 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 430, 148 adet işlem