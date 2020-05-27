***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.05.2020 10:04
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846828
BIST
10:00104.862
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 1.837,41
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.036
En Düşük
103.798
10:006,7775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0522
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7779
En Düşük
6,6969
10:007,4292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0384
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4297
En Düşük
7,3528
10:00371,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 2,90
|Açılış
|: 371,52
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,19
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|ULUSE
|35,32
|341.262
|% 9,96
|
|EGSER
|4,65
|1.504.656
|% 9,93
|
|DESPC
|7,46
|2.140.587
|% 9,87
|
|YONGA
|21,42
|28.917
|% 9,85
|
|AYES
|3,24
|26.160
|% 9,83
|
|EKIZ
|9,99
|309.790
|% -10,00
|
|TKURU
|16,91
|28.493
|% -9,96
|
|RTALB
|28,02
|7.825.286
|% -9,96
|
|GLRYH
|13,04
|1.663.813
|% -9,94
|
|TACTR
|5,85
|699.999
|% -9,86
|
|ASELS
|29,28
|579.168.126
|% 0,00
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 0,00
|
|ALARK
|5,20
|171.512.604
|% 0,00
|
|BANVT
|25,82
|158.409.168
|% 0,00
|
|CCOLA
|40,44
|153.078.022
|% 0,00
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 0,00
|
|ALARK
|5,20
|171.512.604
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,33
|26.549.623
|% 0,00
|
|ASELS
|29,28
|579.168.126
|% 0,00
|
|BSOKE
|1,34
|23.331.429
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3119
|8,3536
|% 0,82
|
|Frank
|6,9755
|7,0175
|% 0,91
|
|Riyal
|1,7976
|1,8066
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-4,89
|
|Altın Gr.
|371
|371
|2,79
|
|Cumhuriyet
|2.402
|2.434
|3,30
|
|Tam
|2.472
|2.497
|3,50
|
|Yarım
|1.207
|1.221
|1,60
|
|Çeyrek
|603
|611
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,08
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,02
|
|B. Petrol
|35,60
|35,60
|-0,57
|