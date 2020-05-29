***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.05.2020 10:01
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847578
BIST
10:09105.487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 126,84
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.506
En Düşük
104.751
10:096,8250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0133
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8251
En Düşük
6,8095
10:097,5814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0341
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5823
En Düşük
7,5388
10:09377,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,79
|Açılış
|: 377,22
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
377,80
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|66,40
|3.944.357
|% 9,93
|
|GLBMD
|4,73
|490.349
|% 5,82
|
|HLGYO
|1,76
|11.809.132
|% 5,39
|
|AVOD
|3,57
|11.591.340
|% 4,69
|
|KPHOL
|3,18
|5.422
|% 4,26
|
|EKIZ
|8,10
|50.366
|% -10,00
|
|SELGD
|2,97
|196.406
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|1.936.355
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|43.292
|% -9,99
|
|CMENT
|28,52
|481.601
|% -9,97
|
|THYAO
|12,55
|95.125.359
|% -1,03
|
|SASA
|10,50
|58.283.886
|% 0,19
|
|GARAN
|7,79
|54.968.450
|% 0,13
|
|GSRAY
|3,16
|49.647.989
|% 2,27
|
|ASELS
|30,04
|49.320.858
|% -0,07
|
|GSRAY
|3,16
|49.647.989
|% 2,27
|
|EKGYO
|1,44
|17.466.072
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,22
|10.516.331
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,54
|21.524.218
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,68
|5.156.382
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4004
|8,4425
|% 0,38
|
|Frank
|7,0583
|7,1009
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8109
|1,8200
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|0,10
|
|Altın Gr.
|377
|378
|1,16
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.479
|5,30
|
|Tam
|2.521
|2.555
|5,40
|
|Yarım
|1.230
|1.243
|2,60
|
|Çeyrek
|615
|622
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,39
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,01
|
|B. Petrol
|35,72
|35,72
|-0,31
|