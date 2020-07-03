***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.07.2020 15:17
***CMBTN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CMBTN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854382
BIST
15:45116.260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -648,26
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
116.089
15:456,8688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0160
|Açılış
|: 6,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
15:457,7170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0134
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
15:45392,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,86
|Açılış
|: 392,19
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.430,00
|1.489.839
|% 10,00
|
|KUTPO
|38,84
|43.975.763
|% 9,97
|
|DOBUR
|14,60
|2.463.164
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|51.290.189
|% 9,92
|
|ORMA
|5,90
|382.886
|% 9,87
|
|CMBTN
|63,60
|12.317.313
|% -8,69
|
|EGCYO
|1,24
|351.840
|% -7,46
|
|BMELK
|5,51
|285.614
|% -6,61
|
|EKIZ
|9,55
|854.075
|% -5,54
|
|KUYAS
|2,58
|28.572.036
|% -5,15
|
|THYAO
|11,96
|739.334.790
|% -2,45
|
|KARSN
|3,45
|712.010.008
|% 4,55
|
|ODAS
|2,63
|599.457.545
|% 3,14
|
|GARAN
|8,23
|581.008.697
|% -1,56
|
|KRDMD
|3,17
|534.507.400
|% -2,16
|
|SKBNK
|1,58
|450.174.359
|% 5,33
|
|IEYHO
|1,05
|303.345.142
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,04
|504.733.098
|% -1,45
|
|ALBRK
|1,79
|427.830.891
|% 1,70
|
|CEMAS
|1,70
|394.066.606
|% 1,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5283
|8,5710
|% 0,10
|
|Frank
|7,2272
|7,2707
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|0,73
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,51
|
|Cumhuriyet
|2.539
|2.558
|4,10
|
|Tam
|2.614
|2.625
|4,20
|
|Yarım
|1.270
|1.284
|2,10
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,03
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,02
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|B. Petrol
|42,58
|42,58
|-0,56
|
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